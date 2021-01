V svojih lokalih pečejo najrazličnejše vrste pit z nadevi iz krompirja, pora, gob… Ne potrebujejo nobene reklame, saj so na dobrem glasu in se stranke kar pogosto odločajo za obisk pri njih. Prepričani so, da bodo nekako prebrodili te krizne čase. In pred mesecem dni je Nikola Stojičić na zid svoje gostilne »Stari obrtnik, pite izpod peke« v naselju 4. julij v Zrenjaninu pričvrstil nekakšno miniaturno leseno hiško, v kateri so pite za tiste, ki komaj shajajo. Na tej »hiški« v ulici Laze Kostića piše: »Nihče ne bi smel biti lačen.« Nikola in njegovi zaposleni vsak dan v vrečke nameščajo pite, ki jih pečejo v lokalu, in jih obešajo na ta poseben prostor pred gostilno, da bi tistim, ki so v stiski, omogočili vsaj en topel obrok na dan. Nikola pravi, da so jih k temu dejanju spodbudili žalostni prizori someščanov, ki v kontejnerjih, kjer se zbirajo odpadki, iščejo ostanke zavržene hrane. »Iz gostilne sem vsak dan gledal mamice z majhnimi otroki, starejše, kako brskajo po smeteh, da bi dobili vsaj nekaj hrane. Najlažje se je obrniti vstran, ampak jaz nisem več zdržal. Res je, v zadnjem letu smo gostinci v zelo nezavidljivem položaju in močno občutimo posledice pandemije. A prepričan sem, da dokler imamo zase, mora biti tudi nekaj za druge. To je najmanj, kar lahko storimo za tiste, ki res potrebujejo pomoč. Če bo vsak med nami prispeval le nekaj malega oziroma toliko, kolikor zmore, bo vsem skupaj lažje.« Kako preprosto je pravzaprav vse skupaj…