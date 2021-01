Približno leta 1680 so tam zgradili cerkev, posvečeno svetima Kuzmi in Damijanu. Nekaj manj kot 60 let kasneje, leta 1738, je v kraju živelo 90 ljudi, leta 1760 pa 130. In kot zanimivost – prav vsaka hiša v tem kraju ima svoj vodnjak. Danes ima Dračevica 70 stalnih prebivalcev. In prav vsak med njimi je že drugo leto zapored pred božičnimi prazniki prejel kuverto, v kateri je bilo 500 kun oziroma dobrih 70 evrov. Glede na to, da je v tem otoškem naselju veliko starejših, ki prejemajo bolj borno pokojnino, jih je nepričakovano darilo seveda zelo razveselilo. Do tega skrivnostnega darila so prišli tudi vsi tisti krajani, ki so nameščeni v domove za starejše. »Želimo mu veliko zdravja in dolgo življenje!« so z nasmehom na ustih Dračevičani sporočali svoje želje neznanemu dobrotniku, ki jih je razveselil ob koncu leta. V resnici to ni kar tako – gre za donacijo v skupni vrednosti 35.000 kun ali približno 7000 evrov. No, po vsej verjetnosti vedo, kdo je ta skrivnostni darovalec, ki jim je še polepšal praznične dni, a spoštujejo njegovo željo, da bi ostal anonimen. V vsakem primeru je to oseba, ki je zelo navezana na ta kraj in ga ima rada, prav tako pa seveda ceni in spoštuje vse krajane, so enotni krajani Dračevice, a v smehu kljub temu vselej še dodajo: »Božiček obstaja.«