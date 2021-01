Pogodba o odprtem nebu je bila podpisana leta 1992, veljati pa je začela 1. januarja 2002. Velja za steber zaupanja med članicami zveze Nato in Rusijo.

Trenutno v njej poleg Rusije sodeluje še 32 držav, večinoma članice zveze Nato, od leta 2004 tudi Slovenija. Ameriški predsednik Donald Trump je umik ZDA iz te mednarodne pogodbe naznanil maja lani, ker da jo Moskva krši, od novembra lani pa ZDA v tej pogodbi ne sodelujejo več.

Namen pogodbe je krepitev varnosti in zaupanja v evroatlantskem prostoru. Pogodba določa režim zračnega opazovanja in snemanja, uporabo in razširjanje pridobljenih informacij. Vsaka pogodbenica ima pravico izvajati opazovalne lete nad ozemljem drugih držav pogodbenic in dolžnost sprejemati opazovalne lete nad svojim ozemljem s strani drugih držav v skladu z določenimi kvotami.

Rusko zunanje ministrstvo je danes poudarilo, da so ZDA uporabile izgovor za odstop in tako porušile ravnotežje interesov sodelujočih držav. Dodalo je, da je Rusija dala več predlogov za ohranitev pogodbe, a ni dobila podpore Washingtona.