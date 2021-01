Britansko notranje ministrstvo je sporočilo, da po tehnični napaki v računalniškem sistemu še preiskujejo obseg težave. Po poročanju The Timesa so na ministrstvu zagotovili, da so izgubili le podatke oseb, ki so jih izpustili in proti katerim ne tečejo nobeni postopki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Tehnično napako z računalniki policije smo rešili," so pojasnili pri ministrstvu. Zagotovili so, da ni več nevarnosti, da bi se zbrisale dodatne datoteke, trenutno pa še vedno sodelujejo s policijo pri ugotavljanju obsega škode.

Državni sekretar Kit Malthouse je potrdil, da ni nevarnosti javne varnosti. "Hiter pregled je našel napako in popravil postopek, da se ne more ponoviti," je dodal.

The Times je sicer opozoril, da bi lahko izguba toliko datotek vplivala predvsem na delo policije, če bi ta želela ponovno odpreti kakšne primere in preiskave.