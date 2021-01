Alojz Ihan o tem, da v bitki s covidom nismo uspešni, ker se protikoukrepe dela na političen način, kar nima zveze z epidemiologijo

»Takrat, ko smo imeli okrog 300 okuženih na dan, so epidemiologi še s skrajnimi močmi obvladovali stike, in vedeti moramo, da imamo zelo malo epidemiologov, še manj pa takšnih, ki so to naučeni delati terensko. Od takrat naprej smo pravzaprav izgubljeni, od takrat naprej delamo samo še hipoteze, ki niso dokazane, na te hipoteze se potem dela ukrepe, in kar je še hujše, ukrepe se dela na političen način z nekim usklajevanjem interesnih skupin, kar seveda nima zveze z epidemiologijo.«