Kaznovani “špeckahli” Kar smešno je, kako se življenje včasih obrne. V nedeljo sta na policijsko postajo v Velenju prišli dve osebi, da bi tasta in taščo prijavili zaradi kršenja zakona o nalezljivih boleznih, poroča lokalni portal. Gospod in gospa naj bi se namreč družila s sosedi. Policisti so njuno prijavo sprejeli in zapisali domnevni prekršek sorodnikov. Sledil je preobrat, ki sicer niti ni bil tako zelo nepričakovan. Kazen sta namreč dobila tudi prijavitelja, saj je bil eden z Dobrne, drugi pa s Ptuja in v Velenju sploh ne bi smela biti. Kdor drugemu jamo koplje…

Znorel zaradi parkiranja Te dni, celo mesece nas je večina še bolj razdražljivih kot običajno, a temu navkljub primer moškega iz Novega mesta izstopa. Kako natančno se je spor razplamtel, ni jasno, so pa policisti posredovali pri kršenju javnega reda in miru. 49-letnik se je z žensko sprl zaradi parkirnega prostora, jo žalil in še razbil okno hiše. K zmanjšanju napetosti zagotovo ni pripomoglo, da je bil opit, grdo se je vedel tudi do policistov, ki niso imeli druge izbire, kot da so ga s prisilnimi sredstvi obvladali in ga s seboj odpeljali na zbistritev glave.

Testirala njegovo ljubezen »Kako zelo me ljubiš?« ga je vprašala. »Do Lune in nazaj,« ji je odvrnil. Ni mu verjela. Naj dokaže, si je mislila, dejanja povedo več kot besede. In res. Nemka je zaigrala lastno ugrabitev, da bi preverila, kako se bo na to odzval njen 22-letni partner. V ponedeljek zvečer so jo na bencinski postaji zvlekli v avto, ki je oddirjal stran. Njen fant je bil ugrabiteljem za petami, dokler ga ni ustavila policija. Zgodba se jim je zdela vse prej kot običajna, kaj hitro pa so ugotovili, da je mladenka le testirala svojega partnerja. S svojo nezaupljivostjo in neumnostjo je v težave spravila še štiri dodatne ljudi, saj vsem vpletenim grozijo kazenske posledice zaradi kršenja protikoronskih ukrepov in zlorabe nujnih služb. A dekle vsaj ve, da jo njen moški ljubi in bi zanjo tvegal tudi življenje.

Mož na povodcu Kanadčana bosta morala plačati po tisoč evrov kazni, saj policisti nad njuno iznajdljivostjo niso bili prav nič navdušeni. Od konca tedna v provinci Quebec namreč velja nočna omejitev gibanja, med osmo uro zvečer in peto uro zjutraj se lahko gre ven le izjemoma. Dovoljeno je denimo na sprehod peljati psa, pa še to se je treba držati v bližini doma. Tako se je 24-letnica domislila, da bo namesto kosmatinca na povodec pripela kar svojega soproga. Policija ju je v prekršku ulovila samo eno uro po uveljavitvi novih pravil, po poročanju lokalnih portalov pa dvojica z možmi v modrem sploh ni želela kaj veliko razpravljati. Oni pa tudi ne z njima, razšli so se nejevoljno, par olajšan za dva tisočaka. Čez vikend so policisti podelili 750 kazni za kršenje ukrepa, a nihče od drugih prekrškarjev ni na povodcu vodil svojega zakonca.