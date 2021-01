Tiskovna konferenca ob vložitvi konstruktivne nezaupnice je bila sprva sklicana za 13. uro, a predsednik DeSUS in kandidat za novega predsednika vlade Karl Erjavec pred mikrofone skoraj uro kasneje še ni stopil. Tiskovna konferenca KUL se je naposled pričela ob 14.45. Erjavec je ob vložitvi obžaloval, da se pod nezaupnico ni podpisalo 43 poslancev, a ostaja optimističen, da lahko z njo še vedno uspejo.

Erjavec je ob obrazložitvi nezaupnice spomnil na spremembo v zunanji politiki Slovenije, ki je povsem drugačna od dosedanje, in nezaupanju prebivalcev Slovenije do vladnih ukrepov za zajezitev epidemije. Kritičen je bil tudi do sumljivih poslov ob nakupu zaščitne opreme, ob tem pa izrazil skrb, da pod to vlado preiskave ne bodo prišle zadevam do dna. Vladi je očital, da je njen prednostni cilj rušenje države, po drugi strani pa želi koalicija KUL to rušenje zaustaviti.

Predsednik SMC Marjan Šarec je povedal, da se ob vložitvi konstruktivne nezaupnice ne želi zapletati o razprave, kdo je podpis prispeval in kdo ga ni. Prav tako meni, da morebitni neuspeh konstruktivne nezaupnice ne sme biti razumljen kot neuspeh. Z nezaupnico, pravi Šarec, izvajajo svoje opozicijske naloge, se bo pa na dan glasovanja pokazalo, kdo je za državo, v kateri s ljudje bojijo in iz dneva v dan ne vedo, kakšni ukrepi veljajo, za državo, kjer so dogajajo sumljivi nakupi zaščitne opreme in nakupe hitrih testov »fantov sumljivega porekla«. Kdor bo glasoval za nezaupnico, bo po mnenju Šarca pokazal, da želi vrnitev v normalne tirnice in države po meri človeka.

Predsednica SD Tanja Fajon je povedala, da v njeni stranki ostajajo odločni, da se postopek konstruktivne nezaupnice izpelje do konca. Tudi ona je bila kritična do vlade, ki jo tudi sama ocenjuje za škodljivo. Izpostavila je, da imamo v Sloveniji najdaljše zaprtje države, hkrati pa najvišjo umrljivost. Ob tem je po njeni oceni ogrožen obstoj medijev in drugih neodvisnih inštitucij. Boji pa se, da se bomo, če ne pride do zamenjave vlade, čez leto in pol zbudili v državi, v kateri nas bo strah. Izpostavila je, da ima koalicija KUL jasen načrt za izhod iz krize.

Koordinator Levice Luka Mesec meni, da je Slovenija pod trenutno vlado Janeza Janše pristala na najnižji točki v vsej zgodovini njene samostojnosti. »To se ni zgodilo zaradi zunanjih dejavnikov, to se ni zgodilo zaradi koronavirusa. Niti zaradi krize, ki virus spremlja. To se je zgodilo zaradi politične strategije in načina delovanja Janeza Janše in te vlade,« je povedal Mesec. »Kam to pelje, smo lahko lepo videli prejšnji teden v ZDA, kjer se po štirih letih poslavlja predsednik Trump. Janša, ki je od njega vse kopiral, verjemite, bo kopiral tudi naprej.« Pravi, da so ZDA zaradi Trumpovega delovanja v nekakšni hladni državljanski vojni, in svari, da zaradi delovanja Janše takšna usoda grozi tudi nam.