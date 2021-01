Sestanek prvaka DeSUS in kandidata za mandatarja Karla Erjavca s poslansko skupino svoje stranke sicer še poteka, zato to, ali se bodo pod dokument podpisali vsi poslanci DeSUS, še ni jasno.

Predsedniku vlade Janezu Janši v nezaupnici sicer očitajo, da ne uživa zaupanja državljank in državljanov Republike Slovenije, ker od prevzema oblasti marca 2020 sistematično krši temeljna načela ustavne ureditve, kot so delitev oblasti, spoštovanje neodvisnih ustanov in svoboda medijev; ker je z nepremišljenimi potezami ogrozil ugled Slovenije v Evropski uniji in zunanje-politični položaj v mednarodni skupnosti; ker se vlada pod njegovim vodstvom ni znala učinkovito spopasti z epidemijo covid-19 in je Slovenijo privedla v vrh tragične svetovne lestvice umrlih na milijon prebivalcev.

Celotno besedilo konstruktivne nezaupnice lahko v pdf obliki prenesete na tej povezavi.