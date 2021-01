52-letnega Afroameričana Coreyja Johnsona so z injekcijo usmrtili v zaporu Terre Haute v zvezni državi Indiana in so ga ob 23:34 po lokalnem času razglasili za mrtvega.

Johnson je bil del tolpe, vpletene v deset umorov leta 1992 v ameriški zvezni državi Virginia. Na zveznem sodišču je bil obsojen zaradi vpletenosti v sedem od teh umorov.

Pred usmrtitvijo je Johnson nagovoril družine svojih žrtev. "Že prej bi rekel, da mi je žal, vendar nisem vedel, kako. Upam, da boste našli mir," je dejal.

Njegovo usmrtitev je sodnik za več tednov preložili, potem ko je Johnson decembra lani zbolel za covidom-19. Njegova pljuča si niso popolnoma opomogla, injekcija pentobarbitala pa lahko povzroči trpljenje, ki ga ustava prepoveduje, saj prepoveduje kruto kaznovanje, je sporočilo sodišče.

Vendar je prizivno sodišče v sredo razveljavilo odločitev, vrhovno sodišče pa je pozno v četrtek presodilo, da se postopek usmrtitve Johnsona lahko nadaljuje.

Zvezne oblasti danes načrtujejo tudi usmrtitev Dustina Higgsa, 48-letnega temnopoltega moškega, ki je bil obsojen zaradi ugrabitve in umora treh mladih žensk v bližini Washingtona leta 1996.

V zaporu Terre Haute so od lanskega poletja z injekcijo usmrtili 12 zapornikov, med njimi v torek prvič po skoraj 70 letih žensko, kljub dvomom v njeno duševno zdravje.

Trump je med svojim mandatom temeljito preoblikoval vrhovno sodišče, kjer ima od devetih šest konservativnih sodnikov, ki so v zadnjih mesecih prižgali zeleno luč za več usmrtitev. Republikanski predsednik, goreči zagovornik smrtne kazni, je ignoriral vse prošnje za pomilostitev, ki so jih nanj naslovili obsojenci, poroča AFP.

Novoizvoljeni predsednik Joe Biden, ki bo prisegel v sredo, nasprotuje smrtni kazni in je obljubil, da si bo skupaj s kongresom prizadeval za njeno odpravo na zvezni ravni.