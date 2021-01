»Aleša Hojsa utemeljeno sumimo izvršitve kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov v steku z drugimi kaznivi dejanji, storjenimi na škodo policistov ter kriminalistov,« so v izjavi za javnost odločitev razložili v Policijskem sindikatu Slovenije (PSS). Kaznivo dejanje je po njihovem izvršil s tem, ko je organiziral, načrtoval in izvedel javno objavo osebnih podatkov policistov, njihovih nazivov oziroma delovnih mest ter višine plače, kar je po njihovem nezakonito. Očitajo mu, da je to storil kot protiukrep njihovi stavki, s tem ogrozil varnost določenih policistov in kriminalistom ter jim povzročil težko popravljivo škodo. »Še posebno pa ogroženim uslužbencem policije, uslužbencem, ki imajo prirejeno identiteto, uslužbencem ki uporabljajo sredstva za prikrivanje prepoznavnosti in tistim, ki so kako drugače dodatno izpostavljeni določenim tveganjem,« so zapisali.

Opravičilo ni več možno Ministrovo dejanje opisujejo kot neodgovorno, nerazumno, nesorazmerno in zlonamerno. »Zato opravičilo ni več mogoče, saj je že nastala težko popravljiva škoda,« so prepričani v PSS. »Stavke zaposlenih v policiji s tem manevrom Alešu Hojsu ni uspelo »zlomiti«, temveč je dosežen učinek ravno nasproten od pričakovanega,« še sporočajo. Preberite še komentar Petra Lovšina: Druga republika potrebuje Drugo policijo Notranji minister je v začetku tedna uresničil svojo »grožnjo« in objavil dokument, v katerem so podatki o decembrskih bruto plačah 8694 uslužbencev policije, inšpektorata za notranje zadeve in ministrstva za notranje zadeve.