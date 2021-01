Iz še neznanega razloga je v četrtek pozno zvečer voznik newyorškega mestnega avtobusa v okrožju Bronx zapeljal s ceste, prebil varnostno ogrado in s polovico vozila bingljal z nadvoza. Šofer naj bi na nadvozu zgrešil smer običajne poti, zakaj, pa še ni znano.

Policisti, gasilci in reševalci so tudi zaradi mnogih radovednežev, ki jih je privabil neobičajen prizor, dostop do kraja nesreče zaprli. Po navedbah policije je voznik avtobusa hudo ranjen, lažje poškodovanih pa je še šest potnikov. Vse so odpeljali v bolnišnico. Na srečo je bil avtobus zgiben, po domače harmonika avtobus, tako da se je njegova prva polovica nagnila v globino, druga polovica pa je ostala na nadvozu.

Avtobus je bil sicer na poti iz Manhattna v Bronx, ki ju povezuje 724 metrov dolg most Washington čez reko Harlem.

Video from University Ave and the Cross Bronx Expressway where FDNY members continue to operate on scene for a tandem bus that crashed through a barrier onto a lower roadway. pic.twitter.com/Q0Y0vW7WmT