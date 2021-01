Iz RŠ so v začetku januarja sporočili, da je novoizvoljeni študentski zbor ŠOU na zasedanju 30. decembra odločal o proračunu za leto 2021, v katerem postavke za sofinanciranje RŠ ni več. Prav tako naj bi spremenili pravilnik o financiranju ŠOU.

V sporočilu za javnost je tedaj pisalo, da je osnutek proračuna ŠOU za leto 2021 vreden slabe tri milijone evrov. Od ŠOU so zahtevali, da jim "sorazmerno z znižanjem njihovega proračuna, za katerega sicer razumejo, da je okleščen zaradi posledic epidemije, v letu 2021 nameni vsaj 120.000 evrov". Nadalje se na radiu zavzemajo tudi "za ohranitev minimalnih deležev financiranja zavodov družine ŠOU" ter za "vključitev RŠ v vse pogovore o njegovi negotovi prihodnosti".

Podporo RŠ so v minulih dneh izrazili številne institucije in posamezniki. Poleg ZRC SAZU denimo še pet fakultet Univerze v Ljubljani, štirje inštituti ter nekaj drugih akademskih organizacij znanstvenoraziskovalnih in študentskih organizacij. Med podporniki v RŠ beležijo tudi šest institucij, ki so jih opredelili s skupno kategorijo sindikati, stanovske organizacije in združenja. Podporo jim je izreklo tudi sedem civilnodružbenih organizacij, med njimi Asociacija, ter organizacije, ki delujejo na Metelkovi 6.