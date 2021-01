Slovenski zvezdnik Dragić je še naprej na stranskem tiru zaradi strogih protokolov lige NBA v boju s pandemijo novega koronavirusa. Poleg 34-letnika iz Kosez je na seznamu manjkajočih še osem ostalih košarkarjev, na katere Erik Spoelstra ta čas ne more računati.

Z osmimi preostalimi igralci se je Miami (4-6) z močno Philadelphio (9-4) dobro kosal nekaj več kot četrtino, nato pa so 76ers pobegnili in si do polčasa nabrali prednost 15 točk. V nadaljevanju so mirno krmarili do zmage tudi brez običajnega prispevka Joela Embiida, ki se je ustavil pri vsega devetih točkah. Nadomestil ga je Shake Milton z 31 točkami, medtem ko je pri vročici 22 točk dosegel Duncan Robinson, 21 jih je dodal Gabe Vincent.

Tudi drugi slovenski košarkar, Vlatko Čančar za Denver Nuggets ni zaigral. Je pa zato Jokić znova prišel do trojnega dvojčka. Tekmo proti Golden Statu je sklenil s 23 točkami, 14 skoki in 10 podajami v slabih 36 minutah ter s tem pomagal Denverju do šeste zmage v ligi ter polovičnega izkupička po 12 tekmah.

Bojevnikom, ki imajo isti izkupiček (6-6), ni pomagalo niti 35 točk in 11 podaj Stepha Curryja.

Izjemni srbski center je še naprej najboljši podajalec lige z 10,4 podaje na tekmo, v povprečju pa dosega še 24,2 točke in 11,2 podaje. Lanski finalisti zahodne konference sicer sicer še vedno iščejo pravo formo, a imajo zelo razpoloženega Jokića, ki je ob takšnem nadaljevanju po mnenju strokovnjakov prek luže eden glavnih kandidatov za naziv najkoristnejšega igralca lige NBA.

Dobro formo na začetku sezone kažejo tudi košarkarji Indiana Pacers, ki so vknjižili osmo zmago. Ob le štirih porazih so pri vrhu vzhodne konference, ponoči pa so na kolena spravili Portland Trail Blazers (7-5) s 87:111. Odločila je druga četrtina, ki jo je Indiana dobila kar za 23 točk. Ob zmagi sta blestela Malcolm Brogdon s 25 točkami in Domantas Sabonis s 23. Litovec je ob tem dodal še 15 skokov.

Zmage se je brez Jamesa Hardna, ki je postal član Brooklyn Nets, veselil Houston (4-6). Rakete so s 109:105 v gosteh premagale San Antonio Spurs (6-6). Na edini preostali tekmi so prvaki leta 2019, Toronto Raptors na "domačem" terenu, začasno namreč domujejo v Tampi, ugnali Charlotte Hornets (6-7) s 111:108. To je bila šele tretja zmaga Toronta (3-8) v tej sezoni.