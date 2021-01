Boj proti korupciji: KPK so izruvali edini zob

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ki se je je že doslej držala etiketa brezzobega tigra, je ostala še brez edinega zoba. Z nedavno spremembo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki ga je državni zbor potrdil skoraj soglasno (proti so bili le Jelinčičevi), navdušeno pa mu je zaploskal tudi prvi mož KPK Robert Šumi, je komisija izgubila pomemben del samostojnosti. Javnosti o rezultatih svojega dela namreč ne sme več obveščati, dokler se o njih ne izrečejo sodišča, če se preiskovanec oziroma preiskovanka pritoži. Da bodo kršitelji to poslej množično počeli, ni nobenega dvoma.