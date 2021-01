Ameriški komentatorji se zgražajo nad dejstvom, da bo zaradi demokratičnega procesa prenos oblasti po volitvah Washington varovalo več vojakov, kot jih je trenutno v Iraku in Afganistanu. Zelo odmevne so podobe pripadnikov nacionalne garde, ki poležavajo po dvoranah in hodnikih kongresne palače, kamor so jih poslali po napadu Trumpovih privržencev 6. januarja, v katerem je umrlo pet oseb. Celotno območje travnika National Mall od Lincolnovega spomenika pri State Depatmentu do kongresnega griča bo 20. januarja za Bidnovo inavguracijo zaprto.

Biden je zaradi koronavirusa že prej napovedoval, da bo njegova inavguracija bolj virtualni dogodek, napadalci na kongres pa so poskrbeli, da razen njih na National Mallu ne bo niti podpornikov novega predsednika.

Biden tokrat iz Wilmingtona v Delawaru ne bo potoval z vlakom, kot je to počel desetletja svoje politične kariere. Letalske družbe napovedujejo prepoved potovanja z orožjem v Washington in spremljajo sezname Trumpovih podpornikov, ki so sodelovali v napadu na kongres, zaradi česar jim je prepovedano leteti. Trump je v sredo pred in po glasovanju predstavniškega doma kongresa, ki je potrdil zgodovinsko drugo ustavno obtožbo, prvič nedvoumno in brez iskanja izgovorov obsodil nasilje. Ameriški analitiki menijo, da je to posledica pritiska pravnikov, ki so ga posvarili pred kazensko odgovornostjo.

»Očitno ga je nek odvetnik, ki ni Rudy Giuliani, uspel prepričati, da naj jasno obsodi nasilje. Šlo je za sporočilo prihodnjim porotam in sodiščem ter tudi za sporočilo vodji senatne večine Mitchu McConnellu, da je priden in da republikancem ni treba podpreti ustavne obtožbe,« dejal nekdanji republikanski kongresnik s Floride in voditelj televizije MSNBC Joe Scarborough. Washington Post poroča, da je Trump sodelavcem ukazal, naj njegovemu odvetniku, nekdanjemu županu New Yorka Giulianiju, ne plačajo zahtevanih 20.000 dolarjev na dan za vlaganje tožb proti izidom predsedniških volitev.

Sedaj je tudi bolj jasno, zakaj je Giuliani, ki ne pozna volilnih zakonodaj zveznih držav, dva meseca vlagal tožbe, ki so jih celo sodniki, ki jih je imenoval Trump, gladko razveljavljali. Trump sedaj Giulianiju več ne dvigne telefona, pod vprašajem pa je tudi povračilo vseh stroškov, ki jih je imel s potovanji po ZDA za predsednika.

Organizacija Državljani za odgovornost in etiko v Washingtonu je medtem na pravosodnem ministrstvu ZDA vložila kazensko ovadbo Trumpa za vzpodbujanje k nasilju zaradi vseh laži okrog izida volitev in neposrednih pozivov podpornikom 6. januarja, naj gredo nad kongres. »Gre za jasno zaroto za strmoglavljenje ameriške vlade,« pravi ovadba.

Trump je med drugim govoril, da bodo ustavili krajo, pozival ljudi, naj se močneje borijo, da si države ne bodo vzeli nazaj s šibkostjo in da bodo šli nad kongres. V prvih izjavah med nasiljem je napadalce celo označil za domoljube, ki jih ima rad. Televizija ABC poroča, da je Trump resno razmišljal o odstopu v zameno za pomilostitev s strani podpredsednika Mika Pencea, ki bi potem do 20. januarja prevzel položaj predsednika. Vendar pa si je premislil, ker Penceu več ne zaupa, da ga bo res pomilostil. Pence je bil po štirih letih zvestobe zelo razočaran zaradi napada na kongres v času, ko je vodil formalno potrditev Bidnove volilne zmage.

Glede na poročilo New York Timesa pa ima še dodaten razlog. Trump naj bi mu pred zasedanjem kongresa dejal, da ima sedaj priložnost za odločitev ali bo šel v zgodovino kot domoljub ali kot »p...a«. Trump bi naj še vedno razmišljal o samopomilostitvi, kar pa ga bo izpostavilo dodatnim tožbam. »Človeka čaka izjemno dolga in mrzla zima tožb, ko bo zapustil položaj,« je napovedal Scarborough. Daily Beast poroča, da v Beli hiši trenutno ni nihče več razpoložen za boj v korist predsednika, ki se mu večina tudi izogiba, ker ne dela drugega kot jamra, da se mu godi krivica in ponavlja teorije zarote glede volitev. Pristal naj bi v to, da bo odslej dajal le kratke vljudne izjave, nikoli pa ne bo priznal, da je izgubil volitve.

S posledicami se soočajo tudi Trumpovi kongresni podporniki. Demokrati pripravljajo resolucijo za preiskave vseh, ki so pomagali do napada na kongres, najbolj na udaru pa sta senatorja Ted Cruz in Josh Hawley. Vse več je pozivov za preiskavo kongresnice iz Kolorada Lauren Boebert, ki se nenehno hvali z nošenjem pištole, med napadom na kongres pa je preko Twitterja obveščala o gibanju predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi, ki so ji stregli po življenju.