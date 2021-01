»Po 18. uri ne bo dovoljeno oditi od doma iz osebnih razlogov,« je poudaril francoski premier na novinarski konferenci. Tudi trgovine se bodo morale zapreti do 18. ure. Policijska ura se je doslej ob 18. uri začela v 25 francoskih departmajih, v preostanku države pa je veljala med 20. in 6. uro. Castex je pojasnil, da podatki o novih okužbah kažejo, da daljša policijska ura vpliva na število novih okužb. »Tam, kjer se policijska ura začenja ob 18. uri, je število novih primerov dva do trikrat nižje kot drugod po državi,« je dejal.

V času policijske ure niso dovoljeni sprehodi na prostem, športne aktivnosti ali nakupovanje. Je pa dovoljeno zapustiti dom za odhod na delo ali iz nujnih družinskih razlogov. Razmere v Franciji glede novega koronavirusa so se v zadnjih dneh izboljšale, a ostajajo zaskrbljujoče, je dejal Castex. V povprečju na dan potrdijo 16.000 novih okužb, v nobenem od francoskih departmajev ne dosegajo cilja 50 novih okužb na 100.000 prebivalcev v sedmih dneh.

Da bi preprečile vnos novih mutacij novega koronavirusa v državo, so francoske oblasti danes poostrila nadzor na mejah. Za vstop v Francijo iz držav zunaj EU bo poslej obvezno predložiti negativen test na novi koronavirus pred vkrcanjem na ladjo ali letalo. Po prihodu v Francijo iz teh držav pa bodo morali posamezniki za sedem dni v samoizolacijo.

Minister za zdravje Olivier Veran je napovedal, da bodo storili vse, da bi se izognili širjenju zelo nalezljive različice novega koronavirusa, ki so jo prvič odkrili v Veliki Britaniji. Trenutno v Franciji na dan zabeležijo od 200 do 300 primerov tega seva. Pandemija covida-19 je Francijo, ki ima 67 milijonov prebivalcev, precej prizadela. Potrdili so več kot 2,8 milijona okužb z novim koronavirusom, okoli 69.000 covidnih bolnikov je umrlo. Do srede zvečer so v Franciji proti covidu-19 cepili okoli 250.000 ljudi.