Po prvem negativnem šoku zaradi dveh pozitivnih testov na koronavirus (Urh Kastelic, Tilen Kodrin) so slovenski rokometaši doživeli še enega pozitivnega, a tokrat v dobrem smislu. Razlog je bil igralski kader Južne Koreje, ki je ne zastopa najboljša reprezentanca, ampak ekipa, sestavljena le iz igralcev iz domačih srednjih šol in univerz. Najmlajši v vrstah aktualnih podprvakov Azije je komaj 17-letni vratar Chang Woo Lee, najstarejši trije reprezentanti imajo zgolj 22 let, prvi zvezdnik »otroškega vrtca« pa je 20-letni Jin Jung Kim, z 32 goli prvi strelec mladinskega SP 2019 in s 33 najboljši na lanskih azijskih igrah. Južnokorejci so rezervno zasedbo pripeljali zato, ker so njihov glavni cilj marčevske kvalifikacije za OI in če bi elitno zasedbo poslali na SP (niso pričakovali, da bo sploh izpeljano), bi se jim zavlekla domača liga in bi precej ogrozila priprave za olimpijske kvalifikacije.

»Reprezentanco želim spet narediti veliko,« je v slogu odhajajočega ameriškega predsednika Donalda Trumpa pred SP napovedal selektor Il Koo Kang, ki svojo ekipo ocenjuje za mlado in hitro, a priznava, da ji manjka izkušenj in psihične stabilnosti. Južnokorejci, ki trinajstič nastopajo na SP (pred dvema letoma prvič in zaenkrat zadnjič kot skupna reprezentanca Južne in Severne Koreje, 22. mesto), so najboljši izid dosegli z osmim mestom na Japonskem 1997, s Slovenijo pa so se do tokratnega dvoboja v Borg El Arabu pomerili trikrat. Edino zmago so dosegli na pripravljalni tekmi v švicarskem Winterthurju leta 2001 (22:18), izgubili pa so na OI 2004 v Atenah (23:26) in SP 2013 v Španiji (27:34).

Za evropski rokomet zelo nenavadna južnokorejska obramba (globoka, hitra in divja) Slovencem ni povzročala nobenih preglavic. Po dveh začetnih izenačenjih so v šesti minuti vodili s 6:2, po slabih desetih pa s kar 11:3, pri čemer do takrat tekmečeva vratarja nista zbrala niti ene obrambe. Nasprotniki, pri katerih imata najvišja igralca le 186 centimetrov, so imeli po manj kot dvajsetih minutah prvič neverjetnih enajst golov zaostanka (8:11). V končnici prvega polčasa so se Slovenci malce preveč sprostili in v lagodni igri naredili nekaj tehničnih napak, kar so majhni in hitri »študenti« izkoristili in tik pred odhodom na glavni odmor razliko zmanjšali na zanje solidnih osem golov (16:24).

Tudi drugi polčas je bil podoben igri mačke z mišjo, Slovenci pa so pridno polnili nasprotnikov mrežo. Za nameček je že tako uboga Južna Koreja po devetih minutah nadaljevanja ostala brez 18-letnega levega zunanjega igralca Taeg Wan Kima, ki je sam nesrečno doskočil na tla in si huje poškodoval koleno, zato so ga na nosilih odnesli z igrišča. Slovenski rokometaši kljub visoki prednosti niso stopili s plina, kot zadnji od 14 igralcev v polju pa se je med strelce v 56. minuti vpisal tudi Miha Zarabec, aktualni klubski prvak s Kielom. Najvišja prednost je znašala neverjetnih 23 golov v predzadnji minuti (51:28), Slovenija pa je poskrbela tudi za dvojni rekord: dosegla je svojo najvišjo zmago in dosegla največ golov na posamični tekmi na velikih tekmovanjih.

Skupina H, prvi krog: Belorusija – Rusija 32:32 (15:15), Slovenija – Južna Koreja 51:29, para drugega kroga (jutri): Belorusija – Južna Koreja (ob 15.30), Slovenija – Rusija (ob 18. uri).

Slovenija – Južna Koreja 51:29 (25:16) Dvorana Borg El Arab, brez gledalcev, sodnika: Raluy in Sabroso (oba Španija). Slovenija: Vujović (4 obrambe), Ferlin (10 obramb), Skube 1, Blagotinšek 3, Henigman 5, Janc 9, Dolenec 3, Cingesar 2, Cehte 1, Gajić 10, Gaber 3, Zarabec 1, Ovniček 3, Bombač 4, Mačkovšek 5, Suholežnik 2. Južna Koreja: An (3 obrambe), C. Lee (7 obramb), H. Kim 2, Yu 3, J. Lee 1, Baek, B. Lee, Jeon 1, M. Kim 2, Jiny. Kim 7 (1), Jinh. Kim 5, Jo 1, J. Kim 1, Jiun. Kim, T. Kim 3, Y. Kim 2. Sedemmetrovke: Slovenija 0, Južna Koreja 1 (1). Izključitve: Slovenija 12 minut, Južna Koreja 4 minute. Igralec tekme: Dragan Gajić (Slovenija).