Le 50 metrov pod startom moškega veleslaloma v Kranjski Gori se bodo v soboto in nedeljo pognale s starta najboljše alpske smučarke na svetu, ki bodo na dveh veleslalomih tekmovale na 57. Zlati lisici. Zaradi konfiguracije terena, obilice snega in vode pravijo, da bo tekma ena najtežjih, če ne celo najtežja v tej sezoni svetovnega pokala. Da bo imela štajerska tekma vsaj nekaj mariborskega pridiha, je s svojim prihodom poskrbela Ilka Štuhec. Mariborčanka je nazadnje v veleslalomu tekmovala predlani, ko je Zlata lisica nazadnje gostovala na Pohorju. Zasedla je 20. mesto. Danes popoldan je prek spletne povezave zoom svoje načrte predstavila šestčlanska slovenska reprezentanca, ki jo jutri ob 10.30 čaka glavni trening.

Najvišje kotira Meta Hrovat

Zanimivo je, da od slovenske šesterice le Ana Bucik in Tina Robnik trenirata skupaj, saj sta članici slovenske reprezentance. Preostala četverica – Ilka Štuhec, Andreja Slokar, Neja Dvornik in Meta Hrovat – pa ima svoje ekipe. Na vprašanje, ali bi bilo bolje, da bi slovenska reprezentanca trenirala skupaj, je odgovoril glavni trener slovenske reprezentance Sergej Poljšak: »Seveda. Trening bi bil nedvomno kvalitetnejši, imeli bi več informacij o pripravljenosti. Toda niti ene tekmovalke ni nihče silil, da trenira s samostojno ekipo. Odločile so se bodisi same bodisi njihovi starši ali pa je k takšni odločitvi prispevala okolica.« Poljšak je še dejal, da v tej sezoni slovenska reprezentanca v Kranjski Gori ni naredila niti enega zavoja, zato bo Zlata lisica domača tekma zgolj zaradi boljšega poznavanja proge iz preteklosti. »Podlaga v Kranjski Gori je specifična in je zelo težko na takšni trenirati. Zato menim, da bosta veleslaloma najtežji preizkušnji sezone,« zaključuje Poljšak.

Slovenska šesterica bo imela največja rezultatska pričakovanja od Mete Hrovat, ki je lani s tretjim mestom dosegla enega svojih največjih uspehov. »V tej sezoni mi ne gre po načrtih, zato doživljam težke čase. A volje mi ne bo vzelo. Takšen je pač šport. Imela bom dve novi priložnosti, da se dokažem ter dosežem dober rezultat, ki mi bo dal zagon v nadaljevanju sezone. Treniram namreč zelo dobro, poškodbo hrbta pa sem odpravila. Veseli me, da bo start veleslaloma še višje kot lani, saj so mi strme in težke proge zelo všeč. Ker je letos ogromno snega, bodo prelomnice manj izrazite. Veselim se tekem in izzivov,« napoveduje Meta Hrovat. Njen trener Matija Grašič dodaja, da si vsi najbolj želijo, da bi bili ob progi tudi gledalci. »Po drugi strani bi bili gledalci lahko dodatna obremenitev za Meto. Želimo si, da bi Meta končno treninge prenesla na tekmo,« dodaja Grašič.