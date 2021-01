Delavci so v minulih dneh končali prenovo fasade stavbe na Zaloški cesti, v bližini tržnice Moste, v kateri domuje Center kulture (CK) Španski borci. Na ljubljanski mestni občini so se prenove betonskega pročelja leta 1980 zgrajene stavbe lotili lansko pomlad, ko so objavili razpis za izvajalca gradbenih del.

Kot so takrat pojasnili na občini, so se za prenovo odločili na podlagi strokovnega pregleda stavbe leta 2018. Ta je pokazal, da so betonske površine dotrajane in da jih je treba prenoviti. Na stavbi so nastale razpoke, beton zaradi izpostavljenosti padavinam ponekod ni bil več ustrezno zaščiten, videz stavbe so kazili tudi alge in mah. »Na fasadi so se po 38 letih uporabe pojavile poškodbe, zaradi razraščanja alg pa je fasada izgubila tudi estetsko vrednost,« so takrat zapisali v elaboratu, ki so ga pripravili v Zavodu za sanacije in rekonstrukcije objektov Ljubljana. Ob tem so pojasnili, da je razraščanje alg posledica relativno zelenega okolja, v katerem stoji stavba CK Španski borci. »V bližini je struga Ljubljanice z obilno vegetacijo. Trosi alg se s tega območja z vetrom raznašajo po okolici. Za svoj razvoj potrebujejo hranljive in stalno vlažne površine. Objekt je brez napušča fasadne plošče in brez odkapov, kar še povečuje količino vode, ki ji je izpostavljen.«