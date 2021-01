Predsednik vlade Janez Janša je v sredo napovedal že osmi protikoronski paket (PKP8), v katerem bi med drugim podaljšali subvencioniranje čakanja na delo še vsaj do konca aprila. Ukrep subvencioniranja čakanja na delo, ki ga lahko delodajalci koristijo že od spomladanske razglasitve epidemije, se sicer formalno izteče 31. januarja.

Kakšni bodo ostali ukrepi v novem protikoronskem svežnju, za zdaj ni znano. Na gospodarskem ministrstvu pravijo, da vlada smernic za ukrepe v okviru PKP8 še ni sprejela, prav tako zaenkrat še ni znan termin obravnave na seji vlade.

Sindikati za 100-odstotno nadomestilo za okužene

Od osmega protikoronskega svežnja pričakujejo veliko tako sindikati kot delodajalci. Za konfederacijo sindikatov Pergam bi bil najpomembnejši ukrep 100-odstotno nadomestilo plače v primeru odkrite okužbe z novim koronavirusom. Ta bi moral po njihovem mnenju delavcu pripadati od prvega dneva odsotnosti, ne glede na to, kje je do okužbe prišlo, pri čemer bi strošek nadomestila prevzel državni proračun.

Tak predlog so sindikalne centrale podale že ob usklajevanju besedila zadnjega protikoronskega zakona, saj so prepričane, da trenutna ureditev, po kateri nadomestilo plače znaša zgolj 80 odstotkov, za številne zaposlene, zlasti tiste brez simptomov ali z blagimi simptomi, pomeni takšno razliko v prejemkih, da se zaradi tveganja socialne stiske izogibajo testiranju in ne ostajajo doma. Po prepričanju Pergama je vlada z zavračanjem tega predloga odgovorna za to, da se epidemija tudi zaradi nadaljnjega širjenja okužbe v delovnih kolektivih še ni umirila.

V Pergamu zahtevajo tudi, da se krizni dodatek iz sedmega protikoronskega zakona v višini 200 evrov za zaposlene, ki delo opravljajo tudi v času epidemije in katerih zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dveh minimalnih plač, izplača tako zaposlenim v zasebnem kot javnem sektorju. Zakon namreč določa, da zaposleni pri neposrednih in posrednih uporabnikih državnega proračuna in občinskih proračunov ter pri tujih diplomatskih predstavništvih in konzulatih, mednarodnih organizacijah, predstavništvih mednarodnih organizacij ter institucijah, organih in agencijah EU v Sloveniji, do dodatka niso upravičeni.

Tretja zahteva pa je, da se vse zaposlene, ki neposredno delajo s covidnimi bolniki in z materialom, okuženim z novim koronavirusom, uvrsti med prejemnike posebnega dodatka. V Pergamu priznavajo, da se je s sedmim protikoronskim zakonom nabor potencialnih prejemnikov dodatka nekoliko razširil, med drugim tudi na zaposlene v plačni skupini J, torej najnižje plačane. Kljub pozivom sindikata pa so iz kroga prejemnikov izključeni zaposleni v laboratorijih, ki neposredno delajo z odvzetimi brisi in izvajajo analizo teh vzorce.