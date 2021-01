Armin Laschet (59) ministrski predsednik Severnega Porenja - Vestfalije najštevilčnejšo nemško zvezno deželo vodi od leta 2012 bil je poslanec bundestaga (1994–1998) in evropskega parlamenta (1999–2005) med letoma 2005 in 2010 je bil deželni minister za družino velja za lojalnega Merklovi Friedrich Merz (65) odvetnik leta 2018 ga je na volitvah šefa CDU v drugem krogu premagala Annegret Kramp Karrenbauer bil je evropski poslanec (1989–1994) in poslanec bundestaga (1994–2009) politično kariero je za devet let postavil v kot, s korporativnim odvetništvom in kot član nadzornih svetov pri različnih podjetjih je postal milijonar Norbert Röttgen(55) predsednik zunanjepolitičnega odbora bundestaga bil je minister za okolje in oznanil slovo Nemčije od jedrske energije do leta 2022 po porazu CDU v Severnem Porenju - Vestfaliji leta 2012 je odstopil kot deželni vodja stranke v zunanjepolitičnem odboru bundestaga je zagovarjal tesnejše odnose z ZDA in zadržanost do Rusije