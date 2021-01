Če smo minule tedne zaradi prometnega kaosa na bolj obljudenih turističnih točkah pozornost namenili predvsem Veliki planini in Stahovici, je prav, da omenimo, da tudi drugje ni bilo nič bolje. Kot nam je potrdil Robert Oblak, vodja smučišča Šentjošt nad Horjulom, so prejšnjo soboto na smučišču, ki od 1. januarja zaradi vladnega odloka ne deluje, v največjem navalu našteli okoli petsto ljudi. »Sama župnija ima prostor za približno petdeset parkiranih avtomobilov. Ta mesta se seveda hitro zapolnijo. V soboto in nedeljo so bili avtomobili parkirani ob cesti vse do gostilne Grič, zasedli so tudi tamkajšnje parkirišče. Nekaj stanovalcev je prijazno odstopilo nekaj mest na lastnem dvorišču, odprli pa smo tudi parkirišče pred šolo,« je povedal Oblak in dodal, da so se organizirali tudi sami in s pomočjo redarjev poskušali narediti red na vaški cesti. »A na neki točki ni šlo več, zato smo obvestili PP Vič, ki je poslala policijsko patruljo,« je razložil.

Da je naval na zaprto smučišče, ob katerem je tudi sankališče, upravičen, Oblak razume. Ne nazadnje se lahko pohvalijo s skoraj 40 centimetrov debelo snežno odejo, naval zadnja leta pa pripisuje tudi opuščenim smučiščem na Zaplani, Ulovki, Sekirci, v Horjulu, Rovtah pri Žireh, kamor so še pred dobrimi desetimi leti hodile smučat tudi družine iz Ljubljanske kotline. »Tudi sami smo imeli smučišče sprva le za domačine. Ko pa smo kupili vlečnico in teptalec snega, so s tem nastali tudi večji stroški in odločili smo se smučišče odpreti še za druge,« je povedal sogovornik. A je dodal, da konec tedna prometnih težav nimajo le pri njih, temveč tudi na Rakitni, Katarini in Pasji ravni, kjer so nastala spontana manjša sankališča.

Se pa ob tako množičnem obisku sankališč človek hitro zamisli glede varnosti na sami progi. A Oblak miri, da so za varnost na smučišču poskrbeli z zaščitnimi mrežami, med obratovanjem smučišča red delajo tudi redarji. A ker je smučišče zaprto – o tem pričajo tudi postavljene table – je dobra volja na strani upravljalca in njegova moralna zaveza, da vseeno poskušajo ohraniti red.

Samopostrežni čaj V primerjavi s sankališčem denimo na Ulovki in drugimi priložnostnimi sankališči je ob vznožju sankališča na Šentjoštu mogoče kupiti topel čaj in sok za s sabo. »Minuli konec tedna smo pripravili tudi samopostrežni topel čaj, zastonj, da so se otroci lahko ob nečem pogreli,« je povedal Oblak, ki nagovarja vse, ki razmišljajo, da bi jih obiskali v naslednji dneh, da spremljajo objave na njihovi spletni strani. »Ljudje naj spremljajo spletno kamero na smučišču, prav tako vreme in opozorila, ki jih sproti objavljamo. V primeru ponovne gneče bomo smučišče zaprli in ljudi skušali preusmeriti drugam. Nenazadnje je v okolici Šentjošta še nekaj hribov, ki imajo dovolj snega in nekaj dodatno urejenih parkirnih mest,« pove sogovornik in omeni Goli vrh, Kožljek in Suhi dol. Nekaj za sankanje primernih »kucljev« se najde tudi v Polhovem Gradcu (v okolici čebelarskega doma Božnar) in višje pod polhograjsko Grmado, do koder pa se je treba povzpeti peš.

Sankajo se tudi v Logatcu Tri četrt ure oziroma dobrih 40 kilometrov iz Ljubljane se z odličnimi pogoji za tek na smučeh in sankanje lahko pohvalijo tudi na Medvedjem Brdu nad Logatcem. Skoraj pol metra debele snežne podlage na sankališču in odlično pripravljenih tekaških prog množice še niso odkrile, zato se tam snežni rekreaciji trenutno predajajo predvsem domačini in družine iz bližnje okolice. Kot pravi Luka Knavs, ki skrbi za vzdrževanje prog, večjega navala (še) ni bilo. »Urejena imamo parkirna mesta, prav tako so nam šli na roke kmetje, ki so pod sankališčem z plugom odstranili sneg in tako omogočili parkiranje dodatnim vozilom,« je povedal sogovornik in omenil, da zaradi koronaukrepov gostinske ponudbe kljub bližini turistične kmetije Šinkovec, mimo katere je tudi speljana tekaška proga, ni. Predvsem družine iz Logatca pa zadnje centimetre snega lovijo tudi na sankališču Sekirica. »Tam je na sankališču pet centimetrov snega, ko bo prva odjuga, ga bo pobralo,« je še povedal Knavs in dodal, da tako kot na Medvedjem Brdu tudi tukaj v bližini ni odprte gostinske ponudbe, zato svetuje, da vzamete s seboj termovko s toplim čajem in malico.