Kristin Čona in Andrej Pervanje sta kot duo balans začela vaditi pred sedmimi leti, v zapuščeni hiši v Rožni dolini, se vmes žanrsko iskala, na odru medtem pridobivala kilometrino in izdajala albume. Pomemben korak se je zgodil pred štirimi leti, ko sta začela sodelovati z italijanskim sodobnim umetnikom Alessandrom Di Giampietrom, ter ponovno pred letom in pol, ko se jima je pridružil bobnar Jan Kmet. Prav zaradi slednjega – četudi nekdaj zapriseženega metalca in pozneje pankerja – zdaj menda bolje kujejo balade.

Postpank ni pank

Andrej Pervanje je primarno basist in snovalec ritmičnih podlag, Kristin Čona pa vokalistka ter občasno kitaristka in basistka. Pri petih letih je z očetom, opernim solistom Robertom Vrčonom, hodila na operne vaje, pozneje je pela v otroškem opernem zboru, formalno pa se pevsko ni izobraževala. Zanimivo pri balansu je, da so pri petju in igranju na inštrumente samouki. Zato so neobremenjeni, vsak nekaj prispeva s svojim instinktom, to jim daje svobodo, pravijo.

Zrasli so ob poslušanju raznorodnih muzik, od rockovskih, krautrockovskih in psihedeličnih vse do elektronike, preposlušali so tudi domačo pank sceno. Le za zasedbo Čao Pičke je Čonova izvedela šele, ko je že nastopala v balansu in so ji drugi povedali, da imata z Alenko Marsenič - Marso zelo podoben vokal.

Postpank pa seveda ni pank. »Pri nas gre za bunker pop,« se smejejo. Hkrati vendarle imajo nekaj skupnih točk s pankom, zagotavljajo: nekaj družbenokritičnih besedil in tisto posebno energijo, ki žarči skozi komade. Zvesti ostajajo »lo-fi« duhu, stari kitari iz kleti z začetkov benda, »exelar-exelar« kablu, nočejo polikati svojega zvoka, ohraniti hočejo duha podtalja, sicer se muzike sploh ne bi šli.

V zadnjem letu so bili navkljub koronavirusu zaradi plošče v polnem zagonu. Dobivali so tudi številna povabila na streame in sessione, torej na koncerte, ki so posneti vnaprej ali odigrani v živo, nato pa pretočeni prek spleta. Tak bo tudi jutrišnji koncert v Kinu Šiška, ko bodo igrali v živo. »Seveda so ti koncerti posebna preizkušnja, ko ni živega stika s poslušalci, lahko pa jih recimo izvajamo bolj premišljeno,« ugotavlja pevka. Sproti se učijo, kako pritegniti pozornost, izdelati nastop, komunicirati s kamero, spletnimi poslušalci. Vseeno upajo, da kmalu spet nastopijo v živo. Pervanje kot nekdanji gledališki improvizator, ki sicer skozi besedila še bolj intenzivno komunicira s poslušalci, pa sploh pogreša »takojšen, neposredni odziv, krik, aplavz«.