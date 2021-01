Trupla dojenčkov pometali v greznico

Kakšnih devet tisoč dojenčkov in malčkov je v osmih desetletjih umrlo v irskih domovih za neporočene nosečnice, ki jih je vodila Cerkev. Nekatera trupelca so v bližini samostanov zakopali, kakšnih tisoč so jih našli v greznici. Dekleta in žene so v samostanih rojevale tajno, mnogokrat so jih v dom skrili proti njihovi volji, po porodu so jih ločili od dojenčkov in mnoge prisilili v oddajo otrok za posvojitev.