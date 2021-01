Na območju Sneberij se je predvčerajšnjim popoldne zgodila huda nesreča. Sedemletnemu otroku se je med hojo po zaledenelem ribniku pod nogami udrl led in padel je v vodo.

Policisti so bili o dogodku obveščeni okoli 15.30. Kot je pojasnil Tomaž Tomaževic z ljubljanske policijske uprave, sta bila na zaledenelem ribniku, ki leži na zasebni parceli, dva otroka. Pod obema se je udrl led in padla sta v vodo. Medtem ko je enemu uspelo, da se je sam izvlekel na varno, je drugi ostal v vodi. Iz nje so ga rešili svojci in ga oživljali do prihoda reševalcev, ki so ga prevzeli v nadaljnjo oskrbo. Po uspešnem oživljanju so sedemletnega otroka odpeljali v urgentni blok ljubljanskega kliničnega centra, kjer je ostal na zdravljenju. Po Tomaževičevih navedbah je njegovo življenje ogroženo. Policisti o dogodku še zbirajo informacije, o vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.

Ob tem velja še enkrat opozoriti, kako zelo nevarna zna biti hoja po ledu. Včeraj, na primer, so predstavniki Notranjskega regijskega parka, civilne zaščite in cerkniške občine odsvetovali drsanje na Cerkniškem jezeru. Nekateri deli so namreč že zamrznili in tudi za konec tedna so napovedane nizke temperature. A je ledena skorja nezanesljiva. Opozorili so, da območje jezera ni urejeno drsališče, torej gre za drsanje na lastno odgovornost. Pri čemer svetujejo skrajno previdnost. Dodali so, da so ta čas zaradi epidemije reševalne ekipe, zdravstveno osebje in bolnišnične zmogljivosti prekomerno obremenjene. Zato se je bolje izogniti aktivnostim, pri katerih obstaja nevarnost poškodb ali utopitve, so zapisali.

Previdnost torej velja na vseh zaledenelih površinah, preden stopimo na led, se prepričajmo o njegovi debelini in nosilnosti. Zavedati pa se moramo, da na ledu ni stoodstotne varnosti. mfr