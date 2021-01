Med lanskim spomladanskim obdobjem epidemije je Nacionalni inštitut za javno zdravje zaznal naraščanje števila predpisanih receptov za antidepresive in porast števila oseb, ki so prejele vsaj en recept za antidepresive, glede na enako obdobje prejšnjih dveh let. Večanje težav z duševnim zdravjem in posledično tudi jemanje zdravil lahko predstavljata tudi grožnjo za varnost v prometu. »Depresija zmanjšuje psihofizične sposobnosti, ki so potrebne za varno vožnjo. Motnja koncentracije, zmanjšanje pozornosti, upočasnjenost, izjemna utrujenost in zaspanost, jeza, agresija in vzdraženost so le nekateri od znakov, ki spremljajo depresijo in imajo vpliv na prometno varnost. Verjetnost, da voznik z depresijo povzroči prometno nesrečo, je po mednarodnih podatkih tudi do 1,7-krat večja kot pri enako starem in enako izkušenem vozniku brez znakov te bolezni,« opozarjajo v agenciji za varnost prometa.

Na NIJZ pravijo, da je težko enoznačno strokovno utemeljiti, zakaj naraščanje števila predpisanih antidepresivov, da pa je težka zdravstvena situacija verjetno vplivala tudi na psihično stanje ljudi. Številčnih podatkov za drugo polovico leta še nimajo. Na vprašanje, ali je morda zaznati posledice jemanja antidepresivov tudi v prometni varnosti, so nam s policije odgovorili, da se v zadnjih letih število voznikov, ki so vozili pod vplivom zdravil (vseh, ki vplivajo na voznikove sposobnosti), ni bistveno spremenilo. »V letu 2018 smo ugotovili 66 takšnih primerov, leta 2019 jih je bilo 63, lani pa 42,« je povedala Maja Ciperle Adlešič z generalne policijske uprave. Lani je bilo torej primerov še manj, je pa seveda treba upoštevati, da je bilo tudi prometa precej manj, še zlasti v času spomladanskega vala epidemije.

Posvet z zdravnikom Po nekaterih podatkih naj bi bila v EU vsaka četrta prometna nesreča v neposredni ali posredni povezavi z jemanjem zdravil. Policija v zvezi s tem odgovarja, da so ocene glede voženj pod vplivom zdravil lahko pripravljene na podlagi različnih podatkov. »Pri policiji imamo podatke o strokovnih pregledih krvi, ki so odrejeni udeležencem v prometnih nesrečah ali tistim, ki so jih kontrolirali pri nadzoru cestnega prometa,« je povedala Ciperle-Adlešičeva. Ker depresija zmanjšuje psihofizične sposobnosti, ki so potrebne za vožnjo, so vsa zdravila za to bolezen na ovojnini označena z opozorilnim trikotnikom z rdečim robom, ki pomeni relativno prepoved vožnje motornega vozila. »To pomeni, da lahko po dogovoru z zdravnikom tudi v času zdravljenja uporabniki vozijo motorno vozilo, vendar se morajo o tem pogovoriti s svojim zdravnikom, ki bo presodil o primernem času začetka vožnje. Predvsem se vožnja motornega vozila odsvetuje v času uvajanja in sprememb odmerkov ter ob sočasni uporabi več psihoaktivnih zdravil hkrati. Dodatno pa lahko tudi že majhne količine alkoholnih pijač v času zdravljenja z antidepresivi pomembno zmanjšajo koncentracijo in sposobnost zaznavanja,« opozarjajo na NIJZ. Sočasna uporaba antidepresiva in alkohola pomeni tudi kršitev zakona o pravilih cestnega prometa, ki pravi, da vozila ne sme voziti, kdor je pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov, ki zmanjšujejo sposobnost za vožnjo. Zagrožena sankcija je najmanj 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

Tudi brez recepta Na sposobnost vožnje pa lahko vplivajo tudi številna druga zdravila. Poleg omenjenih, ki vplivajo na osrednje živčevje (pomirjevala, antipsihotiki, zdravila proti bolečinam, na primer kombinirani ali močnejši analgetiki, nekateri antihistaminiki in tako dalje), tudi nekatera zdravila, ki znižujejo krvni tlak (predvsem na začetku zdravljenja), kapljice in mazila za oko, nekatera zdravila za sladkorno bolezen, nekateri antibiotiki. V blažji obliki lahko na sposobnost vožnje vplivajo tudi zdravila, ki jih dobimo brez recepta. Na primer proti potovalni bolezni, nekatera zdravila proti alergijam in tudi nekatera zdravila rastlinskega izvora, na primer pomirjevala z baldrijanom. Vsa zdravila, ki vplivajo na sposobnost za vožnjo, imenujemo trigoniki. Če so označena s polno rdeče obarvanim trikotnikom, je vožnja povsem prepovedana.