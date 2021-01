Višje sodišče je potrdilo petletno zaporno kazen Francu Hlastanu, ki je v začetku decembra 2018 doma v Notranjih Goricah ubil svojo ženo Cirilo Hlastan Ribič. Uboj je sicer priznal že na predobravnavnem naroku, se mu je pa izrečena kazen zdela previsoka. Zato se je pritožil na višje sodišče, ki pa ga je zavrnilo.

Hlastan je v svoj zagovor povedal, da je bila žena huda odvisnica od psihoaktivnih zdravil. V kritičnem času je ravno prišla z zadnjega zdravljenja in čeprav so bila prejšnja neuspešna, je vendarle upal, da bo ona in s tem vsa družina stopila na pot boljšega življenja. Usodnega dne je vzel dopust, da bi jo peljal k zdravniku zaradi nadaljevanja zdravljenja, a je že zjutraj odšla od doma. Vrnila se je povsem omamljena, nato pa se je še napila. Kot je dejal, je kričala nanj, ga žalila in govorila, da se zdravit ne gre. Takrat jo je porinil na posteljo, čez obraz poveznil vzglavnik in jo stiskal za vrat, dokler se ni zadušila. Potem je šel k takrat 18-letnemu sinu in ga poslal k starejšemu bratu v službo. Nato je poklical policijo.

Na sodišču je povedal, da je ženina odvisnost povsem krojila družinsko življenje in da so bili tudi finančno povsem na dnu, saj je ves denar zapravila za zdravila. Zanje si je denar tudi izposojala in ostali so jim ogromni dolgovi. Kot je dejal, enostavno ni več zdržal, povsem se je zlomil. Psihiatrični izvedenec je ocenil, da je bil izpostavljen dolgotrajnemu stresu in občutku brezizhodnosti. Usodnega dne pa je doživljal zmerno depresivno epizodo in intenzivno čustvovanje.

Zagovornik Benjamin Peternelj je višjim sodnikom predlagal nižjo kazen od petih let, za kar se je zavzemal že na prvostopenjskem sodišču. Vendar se niso strinjali. Ali bo kazen prestajal na odprtem oddelku zapora, kot si želi, pa še ni odločeno. mfr