K rasti donosnosti obrestnih mer je prispevala tudi zmaga dveh demokratskih senatorjev v ameriški zvezni državi Georgia, saj se je razmerje glasov v senatu med republikanci in demokrati izenačilo. Ameriški demokratski predsednik Joe Biden bo imel tako večjo možnost izglasovanja dodatnih fiskalnih spodbud za posameznike in tudi podjetja. Več fiskalne pomoči pa pomeni manjšo potrebo po tako ekspanzivni monetarni politiki. Potem ko so nekateri predstavniki Feda odprli razpravo o možnosti po zmanjšanju ohlapne monetarne politike, je kazalo, da je samo še vprašanje dni, kdaj bo donosnost desetletne ameriške državne obveznice prišla do vrednosti 1,5 odstotka, ki jo veliko analitikov pričakuje za konec letošnjega leta.

Bliskovito rast donosnosti daljših ameriških obveznic je ustavil eden od lokalnih predsednikov ameriškega Feda James Bullarda, ko je dejal da se bo odkupovanje obveznic, ki trenutno znaša 120 milijard dolarjev, nadaljevalo, dokler bo treba. Pričakuje se, da naj bi obrestne mere centralne banke za depozite ostale blizu nič vsaj do konca leta 2023. Prav zaradi tega zelo malo analitikov pričakuje, da bi letos obrestna mera za desetletne ameriške državne obveznice prišla na vrednost iz lanskega januarja v višini 1,9 odstotka. Čeprav dogajanja na obvezniških trgih v zadnjih dveh tednih nakazujejo trend, kam se bodo gibale obrestne mere v naslednjem obdobju, je v tem trenutku zelo težko napovedati, kako dolga bo pot do teh vrednosti.