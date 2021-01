Med epidemijo pijemo več, Tanja Žagar je noseča, Fredi Miler komaj čaka, da ga cepijo

Slovenska zvezdniška falanga preživlja težke čase in kaže, da bomo ljubitelji literature, posvečene njihovim kulturno-umetniškim in življenjskim dosežkom, skupaj z njimi trpeli vse do poletja. Tisti redki, ki si še drznejo nastopiti pred javnostjo, pa se posvečajo le katarzičnim zaobljubam ali si požvižgavajo hrvaške napeve.