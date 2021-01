Služil sem JLA, sedemnajst let TO in s puško v roki sem branil našo domovino Slovenijo. Na orožje se izjemno dobro spoznam in vojaške literature imam v izobilju. Vedno izhajam iz zgodovinskih dejstev. Preštudiral sem življenjepise vseh znanih svetovnih generalov, admiralov, maršalov in feldmaršalov. Zavidanja vredni so tudi naši slovenski generali in različni poveljniki enot.

Trideset let se v državi ukvarjamo z orožjem. Najprej s preprodajo našega orožja Hrvaški ter Bosni in Hercegovini in s korupcijo pri nabavi osemkolesnikov patria. Težko me bo kdo prepričal, da nimam prav, in ne nazadnje, dobrih petnajst let nam Nato žuga, da premalo prispevamo oziroma vlagamo v obrambo in da se ne držimo zapisanih zavez o dveh odstotkih BDP za obrambo. Venomer smo za kakšen procent »v minusu«. En procent je sicer slišati res malo, zneski pa se povišajo kar za nekaj sto milijonov na letni ravni. Vendar je vojska zelo pomembna inštitucija nasploh, če vsi sosedje hlastajo po njenem ozemlju. Osebno sem našo Slovensko vojsko vedno branil v vseh verbalnih napadih nanjo. Potrebujemo jo in ponosni smo nanjo.

No, sedaj pa tista »famozna 2 odstotka BDP«. Poslanci SDS in NSi v DZ na veliko vpijejo, da se je treba danih pisnih zavez držati in da je tokrat v igri 780 milijonov evrov za investicije v Slovensko vojsko. Seveda postopoma. Strankam opozicije očitajo, da so proti naši vojski. Ni res, to je zavajanje. Obstaja namreč bojazen, ker gre pri teh milijonih velik del za nakup oklepnikov, da se ne bi ponovila zgodba Patrie. Zgodba je še sveža. Baje si proizvajalci in prodajalci iz tujine v naši prestolnici na določenih mestih že podajajo kljuke vrat oseb, ki so za to pristojne. Nekateri pa si verjetno na tihem že tudi manejo roke ob misli na pridobitev visokih provizij. Zakaj bi si morali izplačevati provizije? Saj je denar naš, davkoplačevalski. Pa naj potem še provizije razdelijo med davkoplačevalce ali pa med humanitarne organizacije. Zakaj samo v žepe nekaterih skrbno izbranih posameznikov ali morda celo kakšni stranki? Na eni od sej v DZ je poslanka SDS Alenka Jeraj dejala, da vojska potrebuje ta denar za čelade in obutev. Poslanka Jerajeva, ali mislite, da smo ljudje res tako naivni, da bi vam verjeli, da so v igri samo čelade in vojaški škornji? Seveda nam je popolnoma jasno, da vojska potrebuje tudi transportna sredstva in oklepnike.

Verjemite mi, da sem osebno takoj za to, da se že drugo leto – leta 2021 – za obrambo nameni 2 odstotka BDP. Ampak pod enim in edinim pogojem, da ti milijoni ostanejo v Sloveniji. Se še spominjate, kakšno dobro oborožitev in orožarsko industrijo smo imeli v takratni skupni domovini Jugoslaviji? Veliko vojaške tehnike se je tudi izvozilo. Pa ne me prosim imeti za jugonostalgika, to nima nobene zveze s tem, to so neizpodbitna dejstva. V Sloveniji je bil velik del te industrije, ki smo jo v teh tridesetih letih samostojnosti uspeli uničiti do tal. In tisti, ki so načrtno uničevali, prodajali in pokradli vso to našo industrijo in lastnino, danes na veliko govorijo, da smo proti Slovenski vojski. Popolnoma mi je jasno, da ne bomo izdelovali helikopterjev, letal in tankov. Tudi nakup tistih težkih 155 mm izraelskih havbic je bila obupna naložba. Naj gre ta procent BDP za nakupe helikopterjev za pomoč ljudem, naj se pospeši razvoj za transportna vozila, ki se bodo izdelovala pri nas. TAM-ova terenska vozila uspešno delujejo po balkanskih državah še danes. Naj se vlaga v razvoj in znanost na neštetih področjih.

Naloga vsake vlade bi morala biti, da se čim več proizvede doma. Imamo potenciale v ljudeh. Dajte jim priložnost. Pustite tuje orožarske korporacije in ne zapravljajte našega denarja po nepotrebnem. Pretežko ga zaslužimo. NSi – krščanski demokrati, to zadeva tudi vas.

Srečko Križanec, Štore