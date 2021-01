Zima nam po dolgem času podarja čudovite razmere za zimske radosti in aktivnosti na snegu. Toda ne. Teolog se odloči, da bodo ljudje smučali, lahko se kdo tudi poškoduje. Poškodovanec bo moral na urgenco in zdravstveni sistem se sesuje. Groza. Ozadje pa je še bolj skrb zbujajoče. Ljudje, ki smučajo, ne gredo v cerkve, ki pa niso zaprte. V času nizkih temperatur (poledica) so poti proti cerkvam zanesljivo zelo nevarne za padec in poškodbo, vendar tu Bog pomaga in seveda zdravstveni sistem ostane nedotaknjen. Kot je slišati, veleumi spet razmišljajo o ukinitvi izjem pri gibanju med občinami za namen športnih aktivnosti. Osebno se mi to zdi razumljivo, če pozorno pogledamo športne sestavljalce ukrepov: Krek, Zdravko, Bojana, Kacin itd.

Borut Rakušček, Ljubljana