Takšna policija, kot je bila doslej, ni bila podobna ničemur. Samo spomnite se njihove domišljavosti, ko so ob vsaki priložnosti trosili neresnico, da so bili oni, nekdanji miličarji, z zvezdo na kapi, osnovni oboroženi subjekt osamosvojitvene vojne. To nikakor ni in ni res. To lahko počno samo levaki, komunajzarji in njim podobni. Mi pa natančno vemo, kdo je bil pravi in edini faktor osamosvojitve. Kdor ne verjame, naj vpraša na VSO.

Poteza z objavo je vzorčen primer lucidnosti in demonstracija strateškega zavajanja nasprotnikov s strani gospoda ministra. Res je, da so z objavo o strukturi varnostnega sistema vanj dobili vpogled razni špijoni, celo kriminalno podzemlje je dobilo uporabne podatke. Vendar vso to nevarnost preseže osnovna ministrova ideja narediti končno, po tridesetih letih prizadevanj, to policijo primerno današnjemu času, z našimi ljudmi, kot udarno pestjo prave demokracije. Tako s konji, oklepniki, vodnimi topovi, električnimi paralizatorji, psi in drugo opremo za zatiranje nekakšnih samooklicanih mirovnikov, kolesarjev, kulturnikov dvomljive vrednosti, brezdelnežev vseh vrst, levakov in še koga, ki vseskozi motijo pravi razvoj demokratičnih odnosov pri nas.

Ker so podatki o policiji razkriti, bo treba seveda sestav policije oblikovati na novo. Staro razdreti, prestaviti, odstaviti, premešati, presejati, skratka stare neuporabne odstraniti, nagnati, utišati, zavreči, da bomo lahko končno vpeljali preverjene nove kadre. Z novo organizacijo in kadri bomo zakrili izdane skrivnosti. Potem pa naj se pod nosom obrišejo vsi »napačni očitarji«. To sem spregledal pri svojem amaterskem ocenjevanju.

Za kazen in pokoro zaradi same misli o morebitnih neprimernih potezah gospoda ministra naslednje tri petke (morda celo pet petkov) ne bom šel na proteste s kolesom.

Dušan Kaplan, Ljubljana