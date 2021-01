To velja predvsem pri izbiri učbenikov in učnega načrta. Učenci so poskusni zajčki in učitelji, izvajalci pouka, moramo že več let slediti in delati po nepreverjenih, nespametnih, preobsežnih in z nepotrebnimi podatki natrpanih učbenikih in delovnih zvezkih, ki so pogosto tako zahtevni, da jih večina učencev žal ne zmore samostojno rešiti. Tako ni nihče nič kriv, le otrok ne zmore slediti poplavi pouka in vsem nalogam. Če ne bi bilo tako, potem se ob sedanjem pouku na daljavo ne bi tako mučili starši, učitelji in učenci.

Če bi bil učni načrt z učbeniki vred prilagojen in dostopen večini otrok, to pomeni, da bi delo v šoli in doma potekalo z večjo motivacijo, radovednostjo in samostojnim napredovanjem otroka in ne bi bil prepuščen na milost in nemilost staršev. Tako bi bilo tudi delo na daljavo lažje, starši pa bi bili le nekoliko bolj vključeni v učni proces otroka, kot so sicer. Številni učbeniki in delovni zvezki, ki jih imajo otroci pri sebi, so se v sedanjem stanju izkazali za neprimerne/neuporabne, saj so otroci odvisni od pomoči staršev in nemotenega dostopa do spleta. Delo