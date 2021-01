Kot je dodal, si ne moremo privoščiti, da bi posameznim skupinam ali državam dajali prednost ali jih kaznovali. »Vsi smo v istem čolnu in vsi bi morali iz njega izstopiti skupaj,« je poudaril. Obstaja bojazen, da so nekatera cepiva manj učinkovita proti novim, bolj nalezljivim sevom virusa. WHO je v svojem tedenskem biltenu ocenila, da se je mutacija virusa, ki so jo najprej odkrili v Veliki Britaniji, razširila na 50 držav in ozemelj, podoben sev iz Južne Afrike pa so doslej odkrili v 20. Tretjo mutacijo, ki izvira iz amazonskega dela Brazilije in so jo v nedeljo odkrili na Japonskem, še analizirajo.

»Prepričan sem, da tako kot jaz tudi vi upate, da bomo v letu 2021 skupaj končali pandemijo ter pomagali povrniti občutek normalnosti v vseh državah,« je danes dejal Tedros. Dodal je, da cepljenje vse navdaja z upanjem, da ostaja luč na koncu predora. »WHO se mora zdaj nujno osredotočiti na to, da vsem državam zagotovi enakopraven dostop do cepiv,« je izpostavil.

Gre za šesto srečanje izrednega odbora WHO o covidu-19. Prvič se je sešel 30. januarja lani, ko je bilo WHO po besedah Tedrosa prijavljenih le 557 primerov te bolezni. Doslej so po svetu potrdili več kot 92 milijonov okužb z novim koronavirusom, za covidom-19 pa je umrlo skoraj dva milijona ljudi. Izredni odbor WHO naj bi svoja priporočila glede pandemije covida-19 objavil po srečanju, najverjetneje v petek, še poroča AFP.