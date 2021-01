Umrl čarodej Siegfried Fischbacher iz dvojca Siegfried and Roy

Na svojem domu v Las Vegasu je umrl čarodej Siegfried Fischbacher iz znanega iluzionističnega dvojca Siegfried in Roy, ki je vrsto let nastopal v Las Vegasu, je za nemško tiskovno agencijo dpa danes sporočila njegova sestra. Star je bil 81 let.