Slovenski zunanji minister Anže Logar ter njegova kolega iz Italije Luigi Di Maio in Hrvaške Gordan Grlić Radman so se za okrepljeno sodelovanje na politični in strokovni ravni dogovorili na srečanju v Trstu decembra lani in v ta namen ustanovili tristransko delovno skupino o sodelovanju v Jadranskem morju. Delovna skupina bo zadolžena za pripravo strokovnih podlag za sodelovanje pri krepitvi tristranskega sodelovanja v severnem Jadranskem morju, in sicer na področju gospodarskega razvoja, povezljivosti, modrega gospodarstva in celovite zaščite Jadranskega morja, pojasnjujejo na Ukomu.

Slovenski del te skupine je danes vzpostavila vlada. Vodilo jo bo ministrstvo za zunanje zadeve, sodelovali pa bodo še predstavniki ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstva za okolje in prostor, ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstva za infrastrukturo, ministrstva za notranje zadeve ter ministrstva za obrambo. Prvi delovni sestanek bo po navedbah Ukoma gostila Italija v drugi polovici januarja. Po današnjih napovedih iz Zagreba bo to 20. januarja.

Namen srečanja je konkretizirati področja sodelovanja in pripraviti predloge za srečanje na ministrski ravni, ki je predvideno v prvem četrtletju letošnjega leta. Zunanji minister Anže Logar je sicer v začetku tedna po seji parlamentarnega odbora za zunanjo politiko povedal, da naj bi srečanju zunanjih ministrov sledilo še srečanje premierjev vseh treh držav, ki naj bi podpisali tudi skupno izjavo, vse to pa naj bi se zgodilo še do konca januarja. Hrvaška načrtuje, da bi izključno gospodarsko cono razglasila s 1. februarjem. Italija in Hrvaška sicer nameravata v Jadranskem morju skupaj razglasiti vsaka svojo izključno gospodarsko cono. Slovenija pa možnosti razglasitve te cone nima. To je odločilo tudi arbitražno sodišče, ki je določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško.