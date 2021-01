Tim Gajser o tem, da ko osvojiš prvi naslov svetovnega prvaka, se od tebe pričakuje, da boš to počel vsako leto

“Ko pokažeš, da si na svetovnem vrhu, in osvojiš prvi naslov, se od tebe pričakuje, da boš to počel vsako leto. Naenkrat niti sam niti ljudje okrog sebe niso zadovoljni z drugim, tretjim, četrtim ali petim mestom, četudi so to v svetovnem merilu krasni rezultati. Želiš si zmagati vsako leto in treba je zdržati pritisk.”