Kot so zapisali, je Ukom v sredo prejel sporočilo Vestagerjeve, »ki nakazuje možnost pozitivne odločitve Evropske komisije glede nakazila državne pomoči za STA«. Zato je bilo »danes začasno, do dokončne odločitve Evropske komisije, odobreno izplačilo v okviru določb sedmega protikoronskega zakona«.

Izplačilo sicer še ni nakazano, so navedli na STA.

Preberite še: Evropski komisarki utišali Ukom

DZ je konec decembra na predlog stranke SMC sprejel dopolnilo k sedmemu protikoronskemu paketu, ki določa, da se v sedmih dneh po uveljavitvi zakona konec decembra izplača vse zaostale obveznosti do STA za opravljanje javne službe in da se, ne glede na to, ali bo za leto 2021 sklenjena pogodba s STA, financira opravljanje javne službe STA na podlagi sprejetega poslovnega načrta.

Ukom je nato prejšnji teden sporočil, da je financiranje STA s sedmim protikoronskim svežnjem postalo neposredna zakonska obveznost, s tem pa da se je odprlo vprašanje, ali je to skladno s pravili EU o konkurenci, zlasti s pravili o podeljevanju državnih pomoči. Zagotovili so, da bo zakonsko določen znesek STA nakazan takoj, ko bo Evropska komisija dala pozitivno mnenje.

Evropski komisarki za konkurenco Margrethe Vestager ter za vrednote in preglednost Vera Jourova sta v pismu STA sicer navedli, da dodatna presoja komisije v skladu z odločitvijo komisije iz leta 2011 o nadomestilih za javni servis tistim, ki izvajajo storitve splošnega gospodarskega interesa, ni potrebna, če letni znesek pomoči ne presega 15 milijonov evrov. Višina sredstev, ki jih STA letno dobi od države za opravljanje javne službe, pa znaša približno dva milijona evrov.

Evropska komisija je po neuradnih informacijah sicer slovenske oblasti pozvala k umiku notifikacije v povezavi s financiranjem STA.

Brez sredstev že 49. dan

STA je brez sredstev države za opravljanje javne službe že 49. dan. Prav tako Ukom tudi ni poravnal računov za opravljene storitve STA za potrebe vladne administracije po tržni pogodbi za zadnje tri mesece lanskega leta. Poleg tega ni pristopil k sklenitvi pogodbe za financiranje javne službe za letos.

Dogajanje so v SMC obsodili. Podpredsednik stranke in predsednik DZ Igor Zorčič je v sredo za STA navedel, da je zavlačevanje vlade pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti do STA nedopustno. Po njegovih besedah je vlada dolžna upoštevati voljo DZ in se ne more sklicevati na soglasja institucij EU.

Ministri iz vrst SMC pa so v odgovorih za STA v sredo in danes navedli, da predsednik SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek o tem vodi pogovore s predsednikom vlade, v primeru neuspešnega dialoga pa da bodo na vlado posredovali predlog gradiva za realizacijo in zahtevali obravnavo na vladi. Ob tem so poudarili, da vsaka demokratična država potrebuje dobro delujočo nacionalno tiskovno agencijo.

Tudi predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin je STA v sredo sporočil, da si aktivno prizadeva, da bi zaplet s financiranjem Slovenske tiskovne agencije rešili »čim prej v korist obeh vpletenih strani«. Podrobnosti sicer ni navedel.