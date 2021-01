Situacija je podobna kot v finančni in gospodarski krizi v letih 2008 in 2009, je bila pa recesija v lanskem »letu korone«, kot ga je označil urad, nekoliko manjša kot leta 2009, ko je BDP upadel za 5,7 odstotka.

Pandemija je močno udarila po skoraj vseh sektorjih, aktivnost se je znatno upočasnila tako v storitvenih dejavnostih kot v industriji, je urad zapisal v objavi na svoji spletni strani.

Aktivnost v industriji (brez gradbeništva), ki zaleže za okoli četrtino celotnega gospodarstva, se je skrčila za 9,7 odstotka, pri tem v proizvodnji celo za 10,4 odstotka. Industrija je posledice pandemije občutila predvsem v prvem polletju 2020, med drugim zaradi začasnih prekinitev globalnih dobavni poti, navajajo statistiki.

V storitvenem sektorju so bili padci ponekod najgloblji doslej, v trgovini, transportu, nastanitvah in prehranskih storitvah se je gospodarska aktivnost skrčila za 6,3 odstotka. Na drugi strani so nekatere dejavnosti beležile rast, med njimi znatno spletna trgovina, klasična trgovina na drobno pa je medtem beležila padec.

Izvoz je po podatkih, prilagojenih za vpliv cen, na letni ravni upadel za 9,9 odstotka, uvoz 8,6 odstotka.

Zasebna potrošnja je upadla za šest odstotkov, kar je največ doslej, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.