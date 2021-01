Okoli pol četrte ure popoldan sta se otroka igrala na zaledenelem ribniku na zasebni parceli v Mostah. Ker se jima je udrl led, sta oba padla v vodo. »Eden od njiju je sam splezal iz ribnika, drugi je ostal v vodi, iz katere so ga rešili svojci in ga oživljali do prihoda reševalcev,« so o nesreči sporočili iz PU Ljubljana. Po uspešnem oživljanju reševalcev so sedemletnika odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer je ostal na zdravljenju. Njegovo življenje je ogroženo. Ljubljanski policisti o dogodku še zbirajo obvestila.

Podhlajen, a nepoškodovan Okoli enajste ure zvečer pa se je prava drama odvila tudi v Domžalah. Iz Zaboršta pri Domžalah je namreč odšel enajstletnik, ki so ga do pol druge ure ponoči iskali policisti, gasilci in vodniki reševalnih psov. Nepoškodovanega, a podhlajenega so ga našli blizu križišča Dunajske in Štajerske ceste v Črnučah. Z njim je vse v redu, so potrdili na ljubljanski policijski upravi. Reševalci so ga preventivno pregledali, nato pa ga odpeljali domov.