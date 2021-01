Epidemija je bila v drugem valu razglašena 19. oktobra, odtlej pa njeno razglasitev podaljšujejo. Na vladnem uradu za komuniciranje (Ukom) v sporočilu za javnost po popoldanski seji navajajo, da je Slovenija v drugem epidemičnem valu, še vedno se okužba novega koronavirusa hitro širi med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost. Aktualne epidemiološke razmere zahtevajo ponovno, a časovno omejeno razglasitev epidemije na celotnem območju Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije, so dodali. Do kakšnega večjega sproščanja protikoronskih omejitev pričakovano ni prišlo.

Določene spremembe so pri veljavnosti negativnega hitrega testa, če želi posameznik v Slovenijo vstopiti brez odreditve karantene. Po novem hitri antigenski test, ki ga oseba predloži ob vstopu v državo, ne sme biti starejši od 24 ur od odvzema brisa, še vedno pa velja, da mora biti opravljen v državi članici EU ali schengenskega območja.

Pri PCR testih ni sprememb. Še vedno velja, da ne smejo biti starejši od 48 ur od odvzema brisa in so opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Vlada je na današnji seji prav tako sprejela sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence. Ta se podaljšuje do 31. marca 2021.