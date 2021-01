»Vsekakor niso nepremagljivi,« je trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac sporočil pred prvo tekmo drugega dela proti glavnemu favoritu evropskega pokala Virtusu iz Bologne. A se je pri sebi dobro zavedal, da bi Ljubljančani za presenečenje potrebovali praktično popolno tekmo. Ker se temu niso niti približali, je bil poraz neizogiben. A ta niti približno ni katastrofalen, še posebej ne na gostovanju v Bologni. Zmaji bodo pot v četrtfinale iskali na tekmah proti Budućnosti in Bourgu, proti katerima bodo najprej v drugem in tretjem krogu igrali v Stožicah.

Trener Ljubljančanov Jurica Golemac je na včerajšnji tekmi poskrbel za manjšo presenečenje, ko je v začetno peterko namesto Mikaela Hopkinsa uvrstil Žigo Dimca, s čimer je poskušal vzpostaviti dominantnost pod obročema. Virtus namreč ne slovi kot ekipa, ki bi se močno zanašala na visoke igralce. A bolj kot v raketi so košarkarji Olimpije na začetku blesteli z zunanjih položajev. V tekmo so krenili mirno in preudarno, Kendrick Perry pa je urno izkoriščal eksplozivnost, izsiljeval prekrške in zadeval proste mete. Predvsem pa so zmaji levji delež opravili v obrambi, kjer je Jaka Blažič zadušil enega od zvezdnikov italijanskega moštva Miloša Tedosića, ki je na splošno deloval precej nezainteresirano na obeh straneh igrišča. A kaj, ko so Bolognjčani pred kratkim pripeljali še drugega zvezdnika podobnega kova v Marcu Bellineliju. Italijanski reprezentant je v igro vstopil pri zaostanku njegovega moštva za osem in nemudoma »odšel na delo«. Zadeval je iz vseh mogočih in nemogočih položajev ter ob tem vrtel Olimpijino obrambo, da ta pogosto ni več vedela, da je na parketu pet nasprotnih igralcev. Belinelli je na parketu v prvem polčasu preživel slabih deset minut, v tem času dosegel 17 točk, njegovo moštvo pa je bilo z njim v igri od nasprotnika boljše za kar 18 točk. Na drugi strani sta bila pri Olimpiji razpoložena Perry in Jaka Blažič, a kaj, ko sta bila edina. V prvem polčasu sta dosegla kar 24 od skupnih 34 točk.

V drugi polčas so se Ljubljančani podali z očitno namero, da stopijo 12 točk zaostanka. Dvignili so namreč agresivnost tako v obrambi kot v napadu, kjer pa je še vedno manjkal doprinos ostalih igralcev poleg Perryja in Blažiča. Pri Virtusu se je nekoliko prebudil Teodosić, ki je bil najbolj zaslužen, da so gostitelji zdržali uvodni nalet nasprotnika, nato pa so znova vzpostavili ravnotežje na parketu in brez težav držali priigrano prednost v prvem polčasu. K temu so pripomogli tudi zmaji, ki jim je v napadu padla samozavest, posledica pa so bile številne povsem nepotrebno izgubljene žoge. Ko so gostje v zadnji četrtini nabirali še skoke v napadu, je prednost naraščala in na koncu znašala 14 točk.

»Po imenih je Virtus letos najboljša ekipa v evropskem pokalu. Zadovoljni smo lahko le z igro v prvi četrtini, ko smo bili dobri v obrambi in strpni v napadu. V drugi smo padli in prejeli kar 35 točk, kar je preveč za resen boj za zmago. Na začetku drugega polčasa smo se energetsko znova dvignili, bili kompaktni in čvrsti, a Virtus premore toliko talenta, da nismo uspeli zaustaviti njihovega napada. To je bil za nas dober preizkus. Videli smo, kje smo in kaj moramo še popraviti,« je oceno podal kapetan Jaka Blažič. Očitno nezadovoljen pa je bil Jurica Golemac. »Nedopustno je, da smo v prvem polčasu dovolili nasprotniku deset napadalnih skokov in naredili le sedem osebnih napak. Ko so se odlepili, jim nismo več uspeli priti blizu. Potrebne bo več individualne odgovornosti na obeh straneh igrišča. Hkrati pa se moramo vrniti h košarkarskim osnovam.«

Preostala tekma prvega kroga v skupini G: Budućnost – Bourg 108:80 (Ivanović 17; Anđušić 17).