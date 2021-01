Slovenska 30-članska delegacija (19 igralcev in 11 članov strokovnega in reprezentančnega vodstva) je po prijetnem čarterskem poletu – skupaj z izbrano vrsto Hrvaške – od Zagreba do Egipta dopotovala v Borg El Arab v neposredni bližini obale Sredozemskega morja. Po prihodu v Egipt sta sledili obvezni testiranji na novi koronavirus (hitri test po sestopu z letala, PCR-test po prihodu v hotel), katerih izvidi so bili vsaj za zdaj vsi negativni, in samoizolacija v hotelskih sobah do jutri zjutraj, danes pa šele prvi trening v sodobni športni dvorani za 5000 gledalcev.

Selektor Ljubomir Vranješ ima med 19 igralci zgolj dva takšna, ki še nista prebolela koronavirusa (neuradno Miha Zarabec in Blaž Janc), kar bi lahko bila za Slovenijo velika prednost – če držijo napovedih o daljši imunosti po bolezni – v primerjavi s tekmeci. »Prepričan sem, da smo dobro pripravljeni na tekmovanje. Tako telesno kot duševno smo vsi v precej boljšem stanju, kot smo bili na začetku priprav prvega januarja v Laškem. Gremo navzgor, toda če bi bili že zdaj povsem super, to ne bi bilo dobro, kajti moramo iti korak za korakom,« pravi Ljubomir Vranješ, ki meni, da lahko Slovenija v Egiptu poseže tudi po kolajni, vendar je seveda ne more obljubiti. Toda v zanimivem in šaljivem intervjuju za uradno spletno stran SP 2021 je v svojem slogu dejal, da bo svetovni prvak Slovenija, ki bo v finalu premagala Švedsko.

Brez Urha Kastelica, Tilna Kodrina in Domna Makuca V nasprotju z večino trenerjev (selektorjev), ki igralski kader za prvo tekmo skrivajo do zadnjega trenutka, je bilo danes – več kot 32 ur pred tekmo z Južno Korejo – pri Švedu srbskih korenin povsem drugače: »Seveda sem se že odločil, kateri trije od 19 reprezentantov ne bodo igrali. Ali vam zaupam imena? Torej: Urh Kastelic, Tilen Kodrin in Domen Makuc.« O Južni Koreji, ki jo vodi 44-letni selektor Ill Koo Kang (kot igralec je nastopil tudi na OI 2000 v Sydneyju in 2008 v Pekingu), Vranješ dodaja: »Gre za zelo neznano, mlado, hitro in neugodno reprezentanco. Ko sem analiziral posnetke njihovih tekem, sem ugotovil, da v končnicah vedno močno popustijo in padajo. Zato bo seveda zelo pomembnih zadnjih petnajst minut tekme in prepričan sem, da jo bomo v tem delu igre tudi dobili.« Slovenski kapetan Jure Dolenec ima lepe spomine na Egipt in glavno mesto Kairo, kjer je na mladinskem svetovnem prvenstvu leta 2009 (skupaj s sedanjimi članskimi reprezentanti Klemnom Ferlinom, Deanom Bombačem in Stašem Skubetom) osvojil bronasto kolajno. Takrat so mladi Slovenci pred skoraj 20.000 gledalci premagali gostitelje s 35:24, Dolenec pa je bil z devetimi goli tudi prvi strelec tekme. »Seveda ne bi imel nič proti temu, da bi se ponovila zgodba izpred enajstih let. Zavedamo se, da v Egiptu tokrat spadamo v krog favoritov, toda to vlogo bo treba upravičiti tudi na igrišču,« kar (pre)velike tekmovalne apetite miri 32-letni Jure Dolenec.