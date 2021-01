Za en teden so jim jih podaljšali, a počitnice so se tudi za nogometaše Maribora končale. Včeraj so v Ljudskem vrtu že opravili prvi trening v letu 2021. Na uvodnem druženju zimskih priprav ni bilo trenerja Maura Camoranesija. Ne zato, ker bi se mu pod Kalvarijo odrekli. Argentinec je bil v domačem okolju v stiku z okuženo osebo. Čeprav je bil na dveh testih na novi koronavirus negativen, je preventivno ostal v samoizolaciji. »Je že v Mariboru. Upam, da se bo pridružil ekipi v naslednjih treh ali štirih dneh,« je pojasnil športni direktor Oliver Bogatinov.

Bo 28-letnik iz Pascanija kaznovan, ker se ni udeležil treninga? »Interni akti so jasni, tudi členi v pogodbi so jasni. Verjetno ga bo malo zabolelo. Celo zgodbo razumem v stilu, da morajo ljudje razlikovati, kaj je lažna informacija in kaj ni. Verjamem, da se on pogovarja z marsikom, prepričan pa sem, da ljudje, ki se pogovarjajo z njim, z mano niso bili v stikih. Verjetno je zmeden, želim mu pomagati. Mogoče igra neko igro izsiljevanja, mogoče pa res ni vedel, da je danes prvi trening,« se je rahlo nasmejal športni direktor. Dodal je: »Deluje mi, da želi nekaj izsiliti, pokazati. Ne vem, kaj bi lahko izsilil, saj se o ničemer trenutno ne odloča. Je pa to pokazatelj, da je padel pod podoben vpliv – pa nočem zdaj mešati politike – kot Trumpovi podporniki.«

Camoranesi ni bil edini, ki je manjkal na uvodnem treningu. Zaradi poškodb sta ga izpustila branilca Denis Klinar in Špiro Peričić, Rok Kronaveter je bil pozitiven na testu na koronavirus, Alexandru Cretu pa si je kar sam podaljšal dopust. Okoli romunskega vezista, ki je v Maribor pred tremi leti prestopil iz Olimpije, so v zadnjem obdobju krožile številne govorice o prestopu. »Ne vem, ali se pogovarja s kakšnim klubom. Vsak posameznik se lahko pogovarja s komer koli želi. Lahko povem, da uradne ponudbe zanj nismo dobili. Tudi sam veliko berem in se včasih čudim,« je o Cretujevi prestopni sagi dejal Bogatinov.

Nove pogodbe (še) niso na mizi

V primerjavi z ekipo, ki se je odpravila na zimski premor, sta manjkala tudi Mitja Viler in Rene Mihelič. Prvi je izrazil željo po prekinitvi pogodbe in odšel v Koper, drugemu pa je na zadnji dan lanskega leta potekla pogodba. Številnim nogometašem – med drugim tudi kapetanu Marcosu Tavaresu in najboljšemu strelcu Roku Kronavetru – pogodbe potečejo po koncu aktualne sezone. »Nekaj pogovorov je že bilo, ko bo kaj konkretnega, boste prvi, ki boste izvedeli,« je o sklepanju novih dogovorov dejal Bogatinov. »Eno so vizija, želja in načrti, drugo pa, kar fantje na igrišču dokažejo. Vedno želim biti odprt za to, da me fantje presenetijo. Ničesar ne želim prejudicirati. Fantom, ki jim poteče pogodba, danes težko kar koli konkretnega ponudim ob vseh neznankah, ki niso le v klubu, ampak tudi v družbi.«

Menjava za Mitjo Vilerja na levi strani obrambe in nadomestilo za poškodovanega centralnega branilca Nemanjo Mitrovića sta želji prvega kadrovika Maribora za zimski prestopni rok. »Z zamenjavo za Vilerja smo že zelo blizu dogovora. Če bo vse okej, bo prišel Argentinec z italijanskim potnim listom,« je prvo okrepitev napovedal Bogatinov.

Že od lanskega julija je prost Rene Krhin. »Odkrito lahko povem, da sem ga imel pred štirimi meseci v pisarni. Želel sem videti, kako razmišlja, kaj hoče, kakšni so njegovi načrti in mu tudi odkrito povedal, da bi bil vesel, če se odloči za nadaljevanje kariere v Mariboru,« je pojasnil Bogatinov, a dodal, da je bil to (doslej) zadnji sestanek s 30-letnikom.