Okoljsko ministrstvo znova omejuje nevladnike

Minister za okolje Andrej Vizjak rad pove, da je eden ključnih ciljev njegovega mandata skrajšanje postopkov in pospešitev umeščanja objektov v prostor. Kot kaže, eno večjih ovir prepoznava v nevladnikih, saj so ti vedno znova žrtve zakonskih sprememb. S spremembami zakonov o urejanju prostora in o varstvu okolja bodo znova potegnili kratko.