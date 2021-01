Ne hodite na Bled, v Kranjsko Goro, Bohinj…

Kako hecno je, ko se zgodovina ponavlja. Te dni so iz najbolj priljubljenih turističnih točk na Gorenjskem, pa tudi tam pod Veliko planino, poročali o neizmerni gneči ljudi, ki so v hudi naveličanosti od ukrepov in zapor iskali vsaj malo razvedrila v snežni idili. »Ne hodite več!« so sporočali policisti, redarji in občinarji. Saj veste, kaj bo, ko bodo spet odprte gostilne, hoteli in smučišča, kajne? »Pridite, pridite, tako vas imamo radi!«