Nekoliko okrnjen spanec in slabše počutje sta bržkone botrovala temu, da Jakov Fak na sprintu na 10 kilometrov v Oberhofu ni posegel po najvišjih mestih. Tudi tokrat je bil sicer najboljši slovenski predstavnik, a je s 17. mestom vendarle zaostal za pričakovanji in se odrezal slabše kot v Hochfilznu v Avstriji, ko je sprintersko preizkušnjo zaključil dvanajsti. Triintridesetletnik je bil na dobri poti do vrhunskega dosežka, saj je na strelišču zadel vseh deset tarč, a se zato precej slabše odrezal v smučini. Po prvem streljanju je za vodilnim zaostajal 17 sekund, po drugem 44, ob zadnjem merjenju vmesnega časa pa že 52.

»Tekmo sem končal na 17. mestu, kljub temu da sem bil na strelišču stoodstoten. Na progi sem žal bil prepočasen, da bi naredil boljši rezultat. Ni se vedno enostavno sprijazniti s tem, a tak je bil dan. Sam bi si seveda želel, da bi tekel bolje kot na prejšnji tekmi in da bi bila ta uvrstitev z ničlo boljša. A to je to, dal sem svoj maksimum, to je telo zmoglo,« je povedal Jakov Fak in dodal, da je klub uvrstitvi izven petnajsterice z dosežkom zelo zadovoljen. Da njegov varovanec le ni nastopil tako, kot zna, je bil po tekmi prepričan glavni trener slovenske reprezentance Uroš Velepec. »Jakov je ponoči slabo spal in se zbudil utrujen. Po jutranji gimnastiki je rekel, da je v redu, da bo startal. Pričakoval sem, da danes na progi ne bo deloval tako eksplozivno kot na tekmah pred tem.«

Od preostale trojice Slovencev se je med dobitnike točk na tekmi s 37. mestom prebil še Miha Dovžan, medtem ko sta Rok Tršan z 90. in Alex Cisar s 97. rezultatom končala daleč v ozadju. »Dovžana moram pohvaliti, z enim zgrešenim strelom je v točkah, z ničlo bi bil okoli 25. mesta, kar je v bistvu njegov domet. Verjamemo, da še ima prostor za napredek, a je že nekje, kjer se počuti tako, kot je treba. Kar se tiče Tršana in Cisarja, ne vemo točno, kaj se z njima dogaja. Organizem jima preprosto ne da iti hitreje in se mučita na progi. To ni povezano s treningom, ampak mislim, da s covidom, ki sta ga prebolela,« je ocenil Velepec.

Novo zmago si je pritekel vodilni v svetovnem pokalu Johannes Thingnes Boe, ki je na najvišjo stopničko zmagovalnega odra stopil že 50. Sedemindvajsetletni Norvežan je za 12 sekund ugnal štiri leta mlajšega rojaka Sturlo Holma Laegreida, za presenečenje pa je tokrat s tretjim mestom poskrbel domačin Arnd Peiffer.

Danes bo v Oberhofu ženski sprint, moške v petek čaka štafeta, v nedeljo pa še tekma s skupinskim startom, na kateri bo med 30 najboljšimi od Slovencev nastopil le Fak.