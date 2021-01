Džungla, na katero spominja dom Urške Rahonc in Gašperja Berganta v Kranju, po zaslugi družbenih omrežij slovi doma in po svetu. Trenutno z njima sobiva okoli 200 cvetličnih lončkov, napolnjenih z zelenimi zakladi. »Občutek, ko se zjutraj zbudiva, je odličen. Rastline dajo prostoru posebno toplino. Zjutraj ob kavi naredim kratek obhod po stanovanju in pregledam vsa nova stebla in listke. Skoraj vsako jutro najdem kaj novega,« svoja jutra opisuje Urška, Gašper pa prikimava: »Stanovanje je zaradi rastlin bolj domačno in zanimivo.«

Začelo se je s prvimi rastlinami, ki sta jih dobila v dar Gašper je po poklicu programer, Urška pa je absolventka turizma. »Kot otrok sem zbirala kaktuse. Imela sem jih okoli 40 in sem za vsak rojstni dan dobila še kakšnega novega. Še dobro, da sem izbrala kaktuse, ker takrat še nisem bila najbolj vestna skrbnica in sem velikokrat pozabila nanje. Vsi niso preživeli, nekaj pa jih imava še vedno,« ponosno pove Urška. »Ko sva se preselila v skupno stanovanje, sva dobila nekaj rastlin, nad katerimi sva bila tako navdušena, da sva jih potem kupovala vedno več, sodelovala pa sva tudi v nekaj izmenjavah rastlin,« začetek in nadaljevanje ljubezni do zelenja opisuje Gašper. »Imava kar nekaj posebnih rastlin, bodisi zaradi njihove redkosti, oblike listov ali barve,« pove Gašper, ko ju povprašamo po najbolj posebnih rastlinah v njuni zbirki. »Če bi morala eno izpostaviti, bi bila to verjetno ena najinih prvih rastlin. Mama mi je podarila potaknjenec monstere deliciose z enim samim majhnim listom. Zdaj je to čudovita velika rastlina in ko pogledava stare slike, kar ne moreva verjeti, kako hitro se spreminja in raste,« pa pravi Urška. V zadnjem času kupujeta predvsem redkejše rastline, ki jih je težje dobiti, zato je veselje, ko prispejo v njun dom, neizmerno. Najprej sta jih kupovala samo v slovenskih trgovinah in vrtnih centrih, zdaj pa jih naročata tudi iz tujine. »Veliko rastlin kupiva ali izmenjava tudi preko slovenske facebook skupine za prodajo rastlin. Na začetku sva bila še negotova, ali bova za določeno rastlino znala poskrbeti, zdaj pa sva glede oskrbe in prepoznavanja potreb že bolj samozavestna,« pripomni Urška.

Stanovanje sta prilagodila vsebini cvetličnih lončkov Da bi jima v stanovanju zmanjkalo prostora za nove pridobitve v cvetličnih lončkih, se naša sogovornika ne bojita. »Stanovanje sva vsekakor morala prilagoditi rastlinam. Naredila sva nove police, plezalkam speljala pot po steni in se poslovila od nekaj kosov pohištva,« pravi Gašper. Urška pa dodaja: »Če se nama zdi, da kakšna rastlina zavzema preveč prostora, jo podariva komu od prijateljev, ki so jih vedno veseli.« Sicer pa so njune številne sostanovalke v cvetličnih lončkih videti zadovoljne v času omejitev, ko mladi par preživi več časa doma in jim posveča več pozornosti. »Predvsem se to pozna pri kontroli škodljivcev, ki so v tem delu leta najbolj dejavni, zato je dobro rastline redno pregledovati,« nas pouči Gašper. Tistim, ki bi radi ozelenili svoj dom, pa ne vedo, kje začeti, svetujeta, naj si priskrbijo nekaj manj zahtevnih rastlin, za katere bodo skrbeli. Treba pa je misliti tudi na skrb zanje, ko gre človek na potovanje, kar Urška in Gašper v običajnih razmerah rada storita. »Imava res veliko srečo, da so ljubiteljice rastlin tudi moja mama, sestra in najboljša prijateljica. Ko greva na dopust, vedno lepo poskrbijo zanje, in za to sva jim neskončno hvaležna,« rešitev iz zagate pojasnjuje Urška.