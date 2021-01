Zastavljalništvo je v Sloveniji prisotno že lep čas. Ne nazadnje je mesto Ljubljana že davnega leta 1909 ustanovilo Mestno zastavljalnico, ki so jo nekaj let pozneje zaprli. Od leta 2013 pa v prestolnici deluje tudi Zastavljalnica in odkupovalnica Ljubljana, kjer se obseg dela, kot pravi Matija Krašovec, iz leta v leto povečuje. »Z gotovostjo lahko trdimo, da je povpraševanja po naših storitvah največ prav v zadnjih dveh letih,« je povedal sogovornik in namignil, da je tudi epidemija povpraševanje po njihovih storitvah zagotovo pospešila, tako na področju zastavitev kot direktnega odkupa.

Vrednost posla med 500 in 2500 evri

Marsikdo se zaradi različnih okoliščin znajde v situaciji, ko potrebuje denar. Kot pravi sogovornik, je razlogov in zgodb ljudi, ki jih obiščejo, veliko. »A zgodb ne bi razlagal, saj gre za zaupna razmerja med nami in našimi strankami,« je povedal iskreno. Najpogosteje zastavlja in odkupuje zlato – zlat nakit in naložbeno zlato, dražje ure znamk, kot so Rolex, Omega in podobno, prav tako umetnine – slike, kipe. »Vrednost posameznega posla pa je navadno med 500 in 2500 evri. Vendar kot pravi Krašovec, je primerov, ko se stranke odpovejo zastavljenim predmetom, glede na število izredno majhno: »Tako je takšnih primerov med 5 in 10 odstotki, saj se stranke po zastavljene predmete navadno vrnejo po šestdesetih dneh.«

Vsak predmet, ki pride v zastavljalnico, ekipa strokovnjakov natančno pregleda in oceni. Kot pravi Krašovec, ekipo cenilcev sestavljajo strokovnjaki z različnih področij, saj so tudi predmeti, ki jih stranke prinesejo na cenitev, zelo različni. »Tako oceno umetniških del in starin za nas ocenjuje priznani umetnostni zgodovinar, ki je tudi zaprisežen sodni cenilec za likovno umetnost. Diamante, drage in poldrage kamne za nas preverja in ocenjuje gemolog, ki je za svoje delo pridobil tudi certifikat Ameriškega gemološkega inštituta G.I.A. Ročne ure pri vsaki cenitvi pregleda in oceni urarski mojster, ki med pregledom ugotovi, ali gre za original ali ponaredek, ter v primerih, da je ura original, poda tudi mnenje o ohranjenosti ure, saj je ure višjega cenovnega razreda (Rolex, Omega ipd.) vsako leto treba odnesti na servis, da vsi sklopi ure delujejo tako, kot je treba,« je razložil. Ocenjevanje zlata za njih opravlja zlatar, ki po potrebi kakšen kos nakita tudi popravi oziroma predela, da je bolj zanimiv in se lažje tudi proda. »Ocenjevanje drugih predmetov, kot so pametni telefoni, prenosniki, tablice, električna orodja, kolesa, skiroji, motorna vozila in podobno, pa opravi druga interna ekipa, ki je znanje pridobila v času dela v zastavljalnici,« je še razložil. Ko pride zastavljen oziroma odkupljen predmet enkrat na trg, je zanimanje zanj lahko veliko, včasih pa se predmet prodaja tudi dlje časa. »Bi pa dodal, da tukaj ne gre zgolj za predmete, ki nam ostanejo od zastavitev, temveč veliko predmetov od strank tudi direktno odkupimo.«