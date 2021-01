Mladenko so v ponedeljek zvečer zvlekli v avtomobil na bencinski črpali v mestu Bautzen, nato pa s polno hitrostjo odpeljali stran, je sporočila policija. 22-letni partner ženske se je pognal v lov za ugrabitelji, dokler ga ni ustavila policija. »Kar so slišali policisti, gotovo ni bila običajna zgodba,« so sporočili s policije. Izkazalo se je, da je ženska zaigrala ugrabitev, saj je želela, da ji fant dokaže svojo ljubezen tako, da se požene v lov za njo. Vpletenim v lažno ugrabitev bodo obravnavali najmanj zaradi kršenja protikoronskih ukrepov in zlorabe nujnih služb.